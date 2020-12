Die Rückkehr der Musik

Klassik, Jazz und Comedy, Konzerterlebnisse, Geschichte, Kulinarik – im kommenden Jahr will die Stiftung Schloss Kapfenburg dem Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm bieten. Es wurde so konzipiert, dass es auch unter Corona-Auflagen durchführbar ist. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen ist bereits angelaufen. Darüber hat die Stiftung jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Die Corona-Pandemie hat die Welt verändert. Kunst und Kultur wurden zu unbedeutenden Fußnoten im Kampf gegen das Virus und auf Schloss Kapfenburg war es oft viel zu still.

In der ehemaligen Deutschordensfeste habe man dabei aber nie die Zuversicht verloren, heißt es in der Mitteilung. Es wurden stattdessen Konzepte erarbeitet und – soweit es möglich war – Konzerte veranstaltet. Die Resonanz sei 2020 überwältigend gewesen. Das habe dem Stiftungs-Team eindrücklich vor Augen geführt, „wie wichtig Musik im Leben der Menschen ist und wie glücklich sie diese machen kann“.

Der „Lockdown Light“ wurde laut den Verantwortlichen deshalb dazu genutzt, um das Jahresprogramm 2021 fertigzustellen. Auch mit der Planung des Festivals im Juli sei bereits begonnen worden. Die Zuschauer könnten sich schon jetzt auf einige besondere Künstler im kleinen Rahmen freuen.

Das Konzertjahr 2021 soll auf der Kapfenburg schon im Februar von Alexej Gorlatch mit einem Doppelkonzert und Werken Frédéric Chopins offiziell eröffnet werden. Wenn der Ausnahmepianist spielt, treffe „pianistische Wucht auf feinste Nuancen“, heißt es in der Ankündigung.

Beim 10. Young Stage Förderkonzert in Kooperation mit den Jazz Lights Oberkochen sollen im März mit „FYS“ aus Waldstetten und dem „Konstantin Kölmel Project“ gleich zwei fantastische junge Trios auf der Bühne stehen, die sich die Liebe zum Jazz auf die Fahnen geschrieben haben.

Im Mai entführt dann laut gProgramm die Bandonegro bei „Viva el Tango“ das Publikum in eine südamerikanische Nacht.

Weitere Gäste im Kulturjahr 2021 sind Stenzel & Kivits und das Trio Charolca. Und Jess Jochimsen soll wieder die Kultveranstaltung „Nacht der Poet:innen“ präsentieren. Viele der Veranstaltungen sind im Abonnement 2021 enthalten und in erweiterten Paketen als Konzerterlebnisse buchbar.