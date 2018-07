Die Kolibris sind jetzt auch Carusos

Mit dem Singen kann der Mensch nicht früh genug beginnen. Spätestens im Kindergarten sollte es losgehen. Beim Deutschen Chorverband ist man sich dessen bewusst. Der Verband verleiht Kindergärten, die sich hierfür besonders qualifizieren, die Caruso-Plakette. Diese hat am Sonntag der Lauchheimer Kindergarten Kolibri erhalten.

Das Kolibri-Team mit Leiterin Michaela Schnele an der Spitze hätte sich dafür keinen besseren Tag aussuchen können, denn zugleich feierte der Musikverein Stadtkapelle sein Sommerfest. Der Musikverein hat eine Patenschaft für die Kolibris übernommen und die Übergabe der Caruso-Plakette mit einer Abordnung seiner Jugendkapelle begleitet. Dafür bedankte sich Kindergartenleiterin Michaela Schnele bei Stadtkapellendirigent Jürgen Schenk in der Hoffnung auf weitere Unterstützung und Pflege der guten Nachbarschaft.

Kaspar Grimminger aus Hülen überbrachte die Plakette, die der Deutsche Chorverband an Kindergärten verleiht, die „jedem Kind seine Stimme geben.“ Als Chefin des Trägers der Kita nahm Bürgermeisterin Andrea Schnele die Plakette in Empfang, reichte sie an Kindergartenleiterin Michaele Schnele weiter und freute sich, dass jetzt alle vier Kindergärten in der Stadt und ihren Ortschaften Träger der Caruso-Plakette sind.

„Ihr habt die Auszeichnung verdient“

Mit Liedvorträgen dankten die großen und kleinen Kolibris. Auch die Besucher im Festzelt des Musikvereins stimmten ein, als Kaspar Grimminger zum Kanonsingen einlud und feststellte: „Ihr habt die Auszeichnung verdient“.

Viele Gäste des Musikvereins nutzten die Gelegenheit sich beim Tag der offenen Tür, zu dem die Kindertagesstätte anlässlich der Plakettenverleihung eingeladen hatte, ein Bild darüber zu machen was einen Bewegungskindergarten mit Kinderkrippe auszeichnet.