Die Kapfenburg bekommt ein neues Dach

Das Amt für Vermögen und Bau des Landes Baden-Württemberg saniert aktuell das Dach am Hohenlohebau auf Schloss Kapfenburg. Die Arbeiten haben Ende April begonnen. Auch das Dach des Trysoleigebäudes soll erneuert werden.

Das Schloss Kapfenburg, oberhalb von Lauchheim, ist ein weithin sichtbares und markantes Landschaftsmerkmal. Vielen Autofahrern und auch Anwohnern ist die mächtige Schlossanlage bei Hülen ein gewohnter Anblick. In den letzten Wochen ist vielen Menschen die Veränderung am Schloss aufgefallen. Ein großes, meterhohes Baugerüst bedeckt das alte Gemäuer und auf einem Teil des Gebäudes fehlt die ziegelrote Dacheindeckung.

„Nein, das Schloss ist nicht baufällig“, beruhigt Claus Schüßler von der Außenstelle des Amts für Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd. Vielmehr ist die aktuelle Maßnahme die bislang vorletzte in einer ganzen Reihe von regulären Erhaltungsmaßnahmen. Jetzt bekommt der sogenannte Hohenlohebau auf Schloss Kapfenburg ein neues Dach. „Insgesamt umfasst die Maßnahme etwa 500 Quadratmeter Dachfläche“, erläutert Schüßler den Hintergrund der Baustelle auf Schloss Kapfenburg.

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits Ende April begonnen und umfassten das Abdecken des Daches und die Überprüfung der Tragkonstruktion. Dabei wurden auch einzelne, nicht mehr tragfähige Hölzer ausgetauscht. „Die eigentlichen Dachdeckerarbeiten beginnen Ende Mai, also nächste Woche“, so Schüßler. „Das Wettergeschehen auf der Kapfenburg ist bei Außenarbeiten immer wieder eine zusätzliche Herausforderung“, ergänzt der Sprecher des Amtes für Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd.

Mitte bis spätestens Ende Juni sollen die Arbeiten am Hohenlohebau abgeschlossen sein. Zusätzlich bekommt das Dach einen neuen Blitzschutz. 2019 soll dann das Dach des Trysoleigebäudes saniert werden. Insgesamt kostet die Maßnahme etwa 140 000 Euro. „Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Nutzer, der internationalen Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg. Auf den laufenden Betrieb wird größtmögliche Rücksicht genommen“, betont Schüßler.