Die Gewinner des Trude-Eipperle-Rieger-Preises 2021 stehen fest

Mit Ekaterina Chayka-Rubinstein und Yuriy Hadzetskyy erhalten auch in diesem Jahr wieder zwei außergewöhnliche junge Sänger:innen den Trude-Eipperle-Rieger-Preis. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Begegnungen auf Schloss Kapfenburg statt.

Ekaterina Chayka-Rubinstein wurde 1998 in der Ukraine geboren. Ihre dunkle Stimmfarbe, ein erstaunlicher Stimmumfang und ihrer Koloraturtechnik machen die deutsche Sängerin zu einem der vielversprechendsten Talente ihrer Generation. Noch bis Sommer 2022 studiert die Mezzosopranistin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Operngesang und Liedgestaltung. Dort wirkte sie bereits in vielen Produktionen mit

Yuriy Hadzetskyy studierte an der Nationalen Musikakademie Lemberg – zunächst Musikwissenschaften, ehe er seine Liebe zum Operngesang entdeckte. „Für mich ist die Oper eine magische Welt, in der wir als Sänger etwas zum Leben erwecken und neue Tiefen in unseren Herzen suchen können“, so Hadzetskyy in einem Interview. „Mit diesen Emotionen können wir die Menschen zum Nachdenken und Hinterfragen anregen – und vielleicht ihr Leben zum Besseren verändern.“ Sein Operndebut gab der Bariton schließlich 2015 als Don Giovanni in der gleichnamigen Oper Mozarts an der ukrainischen Nationaloper Lemberg.

Auf Schloss Kapfenburg werden die beiden Sänger am 14. Oktober nicht nur den Trude-Eipperle-Rieger-Preis entgegennehmen, sondern den Abend auch musikalisch gestalten. Begleitet werden sie von den Pianistinnen Maria Yulin und Alina Shevchenko. Gastredner bei den Begegnungen ist Danyal Bayaz. Der baden-württembergische Finanzminister wird über die Bedeutung von Wirtschaft, Politik und Kultur im Hinblick auf gesellschaftliche Wertebildung und Werteentwicklung sprechen.

Der attraktiv dotierte Trude-Eipperle-Rieger-Preis wird seit 2005 von der Trude-Eipperle-Rieger-Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Schloss Kapfenburg und der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart verliehen. Als gestiftetes Erbe der Sopranistin Trude Eipperle Rieger (1908 bis 1997) werden mit ihm junge Sängerinnen und Sänger gefördert, die im Bereich klassischen und zeitgenössischen Liedgutes gesanglich Außerordentliches leisten.

Die Verleihung auf Schloss Kapfenburg ist am Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Einlass zu der Veranstaltung im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal erfolgt nur auf vorherige persönliche Anmeldung auf www.schloss-kapfenburg.de oder Telefon 07363 / 961837.

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein Nachweis der 3G erforderlich, die Erhebung der Kontaktdaten erfolgt mit der Luca-App oder manuell per Formular.