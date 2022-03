Die Führungssaison auf Schloss Kapfenburg startet wieder

Wie war das damals, als der Deutsche Orden auf Schloss Kapfenburg residierte? Wie wurde das Schloss während des Regimes der NSDAP genutzt? Was haben der Heilige Sankt Nepomuk und Albrecht Dürer mit der Kapfenburg zu tun? Und womit erreichte das Gemäuer einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde?

Wer Lust auf spannende Geschichten und Anekdoten rund um Schloss Kapfenburg hat, kann ab Sonntag, 3. April, an den öffentlichen Führungen auf dem Schloss teilnehmen, die in der Sommersaison jeden Sonn- und Feiertag um 14.30 Uhr am unteren Torhaus starten.

Die Dauerausstellung „Narrative Void - Sieben Ergänzungen zur Geschichte von Schloss Kapfenburg“ von Eva Gentner kann ganzjährig besucht werden. Die Ellwanger Künstlerin hat unerwähnt gebliebene Geschichten von sieben Frauen, die mit dem Schloss verbunden sind, recherchiert und ergänzt die bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende Geschichte um einige Mutmaßungen. Sieben neu geschaffene Artefakte erzählen so von wahren Begebenheiten um die Kapfenburg und hinterfragen dabei Erzähltraditionen, vermeintliches Wissen und ein konstruiertes Geschichtsbild. Für Erwachsene kostet die öffentliche Führung drei Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zwei Euro. Nach aktuellem Stand gilt 3G. Der Eintritt zu „Narrative Void“ ist frei.