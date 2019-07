Eine traditionelle Institution ist der Gottesdienst beim Sommerfest der Stadtkapelle. Zu diesem sind außer den gewohnten Kirchgängern über 300 Jugendliche gekommen, was es bislang noch nie gegeben hat.

Grund hierfür ist das Jugendfeuerwehrzeltlager, an dem 320 Jugendliche aus 18 Jugendfeuerwehren des Ostalbkreises in Lauchheim teilnehmen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Festzelt des Musikvereins, auf dem Schulsportplatz stehen ihre Zelte. Das war für Pfarrer Matthias Reiner, selbst aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Westhausen, „die Gelegenheit“, jungen Menschen das Evangelium mit Bezug auf ihren Dienst zu verkünden. Als Feuerwehrkamerad besuchte er die Jugendlichen im Zeltlager und bald waren sie „Feuer und Flamme“, seiner Einladung zum Gottesdienst geschlossen zu folgen.

Das Evangelium, in dem Jesus seine Jünger „wie Schafe unter die Wölfe“ sendet, projizierte Pfarrer Matthias Reiner für seine jugendlichen Feuerwehrkameraden auf eine amerikanische Feuerwehrelite, die Smokejumper (wörtlich Rauchspringer). Zur Bekämpfung von Waldbränden springen sie mit Fallschirmen aus Flugzeugen und benötigen bestmögliche Schutzkleidung, um nicht selbst von den Flammen „gefressen zu werden.“

Eine „Schutzkleidung für Christen“ gegenüber einer zunehmenden Bedrohung der Menschheit durch unbedachtes Handeln seien die Sakramente. Mit diesen gestärkt, könne jeder Mensch zum Smokejumper für das Heil der Welt werden, so Reiner. In besonderem Maße gelte das für Menschen, die einen Dienst antreten. „Das seid ihr“, rief er den jungen Feuerwehrleuten zu, „denn die Feuerwehr ist mehr als ein Verein.“