Deutschordenschule treibt digitalen Ausbau voran

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil bei Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) gestorben. Nach Angaben der Polizei war ein 79-Jähriger mit seinem Wohnmobil am Sonntag aufgrund der tiefstehenden Sonne auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Dort stieß er mit dem 42 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zwei weitere Biker konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die Unfallstelle.