Nach dem Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, gehen die öffentlichen Schlossführungen auf Schloss Kapfenburg nach der letzten Führung durch die Deutschordensfeste am Sonntag, 30. September, in die Winterpause.

Die öffentlichen Führungen auf Schloss Kapfenburg werden von April bis September sonn- und feiertags um 14.30 Uhr angeboten. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, wird es zwei Führungen unter dem Motto „Geschichte erleben“ geben – um 11 Uhr und um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung für diese Führungen ist nicht erforderlich.

Die letzte öffentliche Schlossführung vor der Winterpause findet dann am Sonntag, 30. September, statt. Aber auch davor nehmen die Schlossführer jeden Sonn- und Feiertag Interessierte mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der ehemaligen Deutschordensfeste Schloss Kapfenburg.

Die Winterpause endet im April 2019. Neben den öffentlichen Führungen wird es jeweils am Sonntag, 7. April 2019, sowie am Sonntag, 22. September 2019, wieder die kulinarischen Schlossführungen geben. Mit Stationen wie dem Torhaus und der Bastei, der Brennerei oder dem Dachboden werden Ecken erkundet, die ansonsten nicht frei zugänglich sind.

An jeder Station warten kulinarische Leckerbissen und ein musikalisches Intermezzo darf dabei in der Musikschulakademie natürlich auch nicht fehlen.

Der Tag des offenen Denkmals im Ostalbkreis

BOPFINGEN, Schloss Baldern: geöffnet 10 bis18 Uhr, stündlich Sonderführungen durch mehr als 30 sonst nicht gezeigte Räume. Ehemaliger jüdischer Friedhof in Oberdorf: Führung um 16 Uhr. Stolchsches Wasserschloss in Trochtelfingen: geöffnet 11.30 bis 17 Uhr, Führungen: 12, 14, 15 und 16 Uhr.

ELLWANGEN, Alamannenmuseum und Nikolauskapelle: geöffnet von 11 bis 17 Uhr, Führung um 15 Uhr durch Alamannendarsteller Jürgen Heinritz. Evangelische Stadtkirche: geöffnet 9 bis 18 Uhr, Führung um 14 Uhr durch Ute Richter-Eberl.

Gefängnis: geöffnet 14.30 bis 16.30 Uhr. Kinderdorf Marienpflege: Führung um 14 Uhr durch Ursula Ladenburger, Treffpunkt Kapuziner-Platz. Marienkirche: geöffnet 11 bis 18 Uhr, 17 Uhr Konzert der Musikschule mit Ulrich Widdermann (Violine) und Thomas Petersen (Orgel). Schloss: geöffnet 10.30 bis 16.30 Uhr, Führung durch die Fayence- und Porzellanausstellung 11 Uhr, Führung zu Wappen und Kuriositäten im Schlossmuseum 14 Uhr durch Eberhard Veit und Joachim Renschler. Schöner-Graben-Schule: geöffnet 14.30 bis 16.30 Uhr, Stadtarchivar Christoph Remmele zeigt historische Drucke und Schriftstücke. St.-Vitus-Basilika: geöffnet 11 bis 18 Uhr außerhalb der Gottesdienste, 15 Uhr Führung durch Immo Eberl, Treffpunkt: Südeingang Basilika. Stadtführung durch die historischen Wirtshäuser mit Ruth Julius: 15.30 Uhr, Treffpunkt Schmiedstraße 1, Karl-Wöhr-Platz. Bauernstube Pfahlheim: geöffnet 14 bis 16 Uhr. Führungen nach Bedarf durch Sigrid Veile. Bustour zu Kapellen rund um Ellwangen mit Pfarrer Forner: 13 Uhr, Treffpunkt Freigasse. Infos Telefon 07961 / 84251

LAUCHHEIM, Barbarakapelle: geöffnet 14 bis 17 Uhr, Führungen: 14, 15 und 16 Uhr durch Werner Kowarsch.

NERESHEIM, Härtsfeldbahn-Museum: geöffnet 10 bis 18.10 Uhr, Aktionen: Abfahrt der Züge in Neresheim um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr, an der Sägmühle um 10.40, 11.55, 13.50, 15.10, 16.35 und 17.55 Uhr. Das erste und letzte Zugpaar als Triebwagenzug, ansonsten fährt der Dampfzug ab Sägmühle Oldtimer-Omnibus zum Bahnhof Dischingen

RAINAU, Limestor Dalkingen: geöffnet 11 bis 17 Uhr, Führungen: 11, 14, 15 und 16 Uhr durch Roland Gauermann, Limes-Cicerone.

SCHWÄBISCH GMÜND, Fahrradtour Historische Stadtquartiere: 13.30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Vogelhofstraße/Nepperbergstraße. Heilig-Kreuz-Münster: geöffnet 13 bis 18 Uhr, Dachstuhlführungen 13, 14, 15 und 16 Uhr. Wallfahrtskirche St. Maria Hohenrechberg: geöffnet 9 bis 18 Uhr, Führung 14.30 Uhr.

HEUBACH, Schloss: geöffnet 14 bis 18 Uhr, Führungen: 14 und 17 Uhr. Miedermuseum, geöffnet 14 bis 17 Uhr, Kurzführungen: 15 bis 17 Uhr nach Bedarf.

Infos: www.ostalbkreis.de oder www.tag-des-offenen-denkmals.de