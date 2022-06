Das Bergfest bei „Nahtour erleben“ führt die Wanderfreunde diesmal nach Lauchheim

Bergfest beim Wanderprojekt „Nahtour erleben“ der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Nach den erfolgreichen Wanderungen in Hüttlingen und Waldhausen geht es an diesem Sonntag nach Lauchheim. In Lauchheim erfolgt der Start nicht wie sonst üblich am Wanderheim der Ortsgruppe, Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der Bahnhof in Lauchheim. Von dort aus geht es zu einer durchaus ambitionierten Wanderung über knapp 16 Kilometer. Da keine Einkehr vorgesehen ist, sollten die Wanderer ein Rucksackvesper mitnehmen sowie ausreichend Getränke.

Dieses Wanderprojekt ist eine Gemeinschaftsaktion der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit seinen Partnern AOK, Kreissparkasse Ostalb, OstalbMobil, EnBW/ODR, Intersport Schoell sowie allen voran den Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins aus Hüttlingen, Waldhausen, Lauchheim, Bopfingen und Abtsgmünd.

Ambitionierter Wandervorschlag

Der Lauchheimer Wandervorschlag ist ein ambitionierter. Die Wanderung trägt den spannenden Namen „Auf der Suche nach verborgenen Plätzen“ und führt die Gruppe an Orte, die man vielleicht einmal gehört hat, an denen man aber noch nie vorbeigekommen ist. „Das ist unser roter Faden und natürlich werden wir auch einiges während der Tour erklären und beschreiben“, sagt Rüdiger Backes, erster Vertrauensmann, einer von drei zertifizierten Wanderführern und zugelich als Vertreter der Gemeinde vor Ort. Die Tochter von Bürgermeisterin Andrea Schnele feiert an diesem Sonntag Erstkommunion, so kann das Gemeindeoberhaupt verständlicherweise nicht selbst vor Ort sein.

Drei zertifizierte Wanderführer mit Option auf Abkürzung

Neben Backes werden noch die beiden Wanderführer Roland Geiss und Arthur Puscher teilnehmen. Da es sehr heiß werden soll am Sonntag wird auch Irina Steinbrecht dabei sein, die für den Fall der Fälle Erste Hilfe leisten könnte. „Wenn wir merken, dass es zu heiß wird, die letzten drei Kilometer sind wir relativ ungeschützt unterwegs, dann werden wir die Wanderung entsprechend abkürzen“, blickt Backes voraus.

Viel Obst und Wasser sind vorhanden

Insgesamt aber seien die Teilnehmer rund drei Viertel der Zeit im Wald unterwegs, weswegen Backes sich nicht sonderlich beunruhigt zeigt. Rast wird nach etwa acht Kilometern an der Hundshülbhütte gemacht, an der Obst und zusätzliche Getränke für die Teilnehmer bereitstehen.