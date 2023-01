Cultclub spendet 1500 Euro für Haus der Vereine

An Vereine, die mit dem ehemaligen „Bären“ und heutigem Haus der Vereine etwas am Hut haben, hat der Cultclub gedacht und bei seiner Jahresabschlussfeier 1.500 Euro gespendet. Bürgermeisterin Andrea Schnele nahm die Spende in Empfang. Nach dem Willen des Cultclubs soll mit dem Geld in der Grillhütte im Bärengarten eine Dunstabzugseinrichtung installiert werden. Für die Bürgermeisterin war es ein „absoluter Vereins-Hauptversammlungs-Höhepunkt“ des Jahres. Denn, so Schnele, „welcher Verein kann schon mal schnell 1500 Euro locker machen?“ Cultclub-Vorsitzender Michael Jast gab die Erklärung mit der Maxime des Cultclubs der gegenwärtig von 26 Mitgliedern aus 13 Familien getragen wird. „Wir wollen etwas bewegen in unserer Stadt“, sagte Jast „und durch Ideen und Arbeitsdienste unserer Mitglieder hierzu Geld erwirtschaften.“ Wie der Club das bewerkstelligt, hat er schon mit der Durchführung des Public Viewing zur Fußballweltmeisterschaft 2018 im Bärenareal bewiesen. Ein Höhepunkt im Vereinsleben 2022 war die Cultclubfete im Bärengarten, bei der ein beträchtlicher Teil des Spendengeldes erwirtschaftet worden ist. Und an weiteren Ideen fehlt es nicht. Zum Beispiel haben die Cultclubler auch eine Instandsetzung der historischen Kegelbahn iIm Bärengarten als „Kleinkunst-Podium“ im Blick und desweiteren fehlen Unterbringungsbehältnisse für Gerätschaften und Gartenmobiliar. Der Versammlung in der Bären-Gaststube war eine abendliche Fackelwanderung vorausgegangen. Gemäß seiner Satzung bestätigte der Club seinen Vorstand mit dem ersten Vorsitzenden Michael Jast, zweiten Vorsitzenden Stefan Beck, Kassierin Ute Kiener, Schriftführer Stefan Kiener und Festwart Peter Hofmann. (Foto: fm)