Concordia bringt Gesang und Musik in die Stadt

Am 21. Januar 1864 ist als erste Verein in der Stadtgeschichte die „Sängergesellschaft Concordia“ gegründet worden. Am 21. Januar 2014 hat man im Bürgersaal des Rathauses daran erinnert und in einem Festakt das Jubeljahr eröffnet.

Ein Jubiläumswochenende im Mai in der Alamannenhalle und ein Jubiläumskonzert im Oktober in der Pfarrkirche Sankt Petrus und Paulus sind die zentralen musikalischen Auftritte der Concordiachöre zum 150-jährigen Vereinsbestehen.

Gespannt darf man sein auf ein Konzert in der Kirche, denn hierzu will Dirigent Martin Abele auch Gesänge einer Messe „mit Bezug zu Lauchheim“ einüben. Komponiert wurde diese schon vor der Concordiagründung vom damaligen Domorganisten zu Speyer, dem 1807 in Lauchheim geborenen Johann Baptist Benz. Ein Nachfahre von diesem, Hubertus Steinacher aus München, hat Noten hierzu beim Festakt überbracht. Sie bezeugen die Feststellung der Concordiachronik: „Gesang und Musik waren schon immer in den alten Stadtmauern zuhause.“

Seit einem Jahr ist Anja Obele Vorsitzende des Vereins. Sie hat zur Eröffnung des Jubeljahres 50 Jahre zurückgeblendet. Dabei lebte in Lichtbildern auch das 100-jährige Jubiläum auf, das auch in die Annalen des Eugen-Jaekle-Chorverbandes eingegangen ist.

Der stellvertretende Vorsitzende des Chorverbandes, Sieger Götz, erinnerte sich an die Zeit, als die Concordia von den Stuttgarter Philharmonikern begleitet wurde. Er war auch begeistert von den Liedern, mit denen Stammchor und Junger Chor „Corpus Cantare“ den Auftakt zum Jubeljahr auch „im Sound der neuen Zeit“ gestalteten.

Von einer frühen Blütezeit der Concordia um 1900, damals bedeutender Kulturträger in der Stadt, berichtete Schirmherr Bürgermeister Werner Kowarsch. Er sagte, dass der Verein in den vergangenen 60 Jahren viel „zum Einleben von Neubürgern in die örtliche Gemeinschaft, also zur Integration beigetragen hat“. Er dankte Personen, die „gestern und heute“ im Verein direkte Verantwortung für die Führung und Chorleitung übernommen haben. Besonders erinnerte er an den allzu früh verstorbenen Vorsitzenden Hans Hubert und sagte: „Mit der Gründung des Jungen Chores hat Hans Hubert die Zukunft des Vereins nachhaltig gesichert.“

Auch Stadtverbandsvorsitzender Jürgen Walgenbach bedachte in seinem Grußwort die Zukunft und sagte: „Die größte Herausforderung liegt darin, weiterhin Menschen zu finden, die bereit sind, das bisher Geschaffene zu bewahren und auch gleichzeitig neue Wege zu gehen.“

Vom Patenverein Concordia Westhausen gratulierte Vorsitzender Hans Holl und überbrachte Noten als Gastgeschenk.