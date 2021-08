Comtex wird Teil von Fornax: Größter Digitalisierungspartner der Region für Mittelstand entsteht

Zum 1. September wird die ComteX GmbH aus Nördlingen ein Teil der Fornax. Mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der IT entsteht dadurch der größte Digitalisierungspartner für den Mittelstand in der Region Ostwürttemberg und Donau-Ries. Die beiden Standorte in Lauchheim (Ostalbkreis) und Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) garantieren Kunden kurze Wege und überdurchschnittlich schnelle Reaktionszeiten im Falle von Problemen. Durch die Zusammenarbeit der beiden Systemhäuser entwickelt sich die Fornax zu einem spannenden IT- Servicepartner am Markt.

Ansprechpartner bleiben

Für die Kunden der Comtex sind die gewohnten Ansprechpartner und kurzen Dienstwege weiterhin durchgängig verfügbar. Fornax bekennt sich dabei ausdrücklich zum neuen Zweitstandort Nördlingen, denn Ziel ist es ganz klar weiterhin direkt „aus der Region für die Region“ zu agieren – in der Achse Aalen, Bopfingen, Ellwangen, Dinkelsbühl, Nördlingen und Donau-Ries. Vielmehr ergeben sich vielfältige Synergien für die Kunden beider Seiten, da das Portfolio der beiden Anbieter mit zusätzlichen Produkten und neuen Schwerpunkten weiter ausgebaut wird und die Verfügbarkeit der Ressourcen und die Reaktionsgeschwindigkeit im Falle von Problemen weiter erhöht werden kann.

Planbare Kosten sollen bleiben

Im Fokus der Aktivitäten wird weiterhin das Service- und Betreuungskonzept der Fornax stehen. Fornax garantiert ein IT-Leistungsversprechen zum Festpreis mit proaktiver Herangehensweise, bei dem Kunden von planbaren Kosten und einem Modell, das auf alle Größenordnungen der IT-Umgebung skalierbar ist profitieren. Marko Bauer, Geschäftsführer der Fornax GmbH: „Wir haben bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig zusammengearbeitet. Die Firma Comtex hat eine ausgezeichnete Expertise im Bereich der klassischen IT-Infrastruktur und im Thema Telefonanlagen. Andersherum haben wir mit unserem großen Know-how im Bereich der IT-Sicherheit unterstützt. Dieser Zusammenschluss ist daher der nächste logische Schritt, um den Service für unsere Kunden noch weiter auszubauen.“