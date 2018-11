CDU-Stadtverband trifft sich zur Jahresversammlung

Bei der Jahresversammlung des CDU-Stadtverbands hat der Landtagsabgeordnete Winfried Mack „etwas aus der Landtagsschule geplaudert“ und in einer Diskussion von jungen CDU-Mitgliedern erfahren, dass die AfD ihre Klientel auch über Smartphone auf dem Laufenden halte.

Warum die Union das nicht auch so mache, war eine Frage an den Landtagsabgeordneten. Mack antwortete, dass die CDU auf Wunsch Informationen versende, aber keine populistischen oder gar manipulierenden Videobotschaften mit fraglichem Wahrheitsgehalt. Dabei kam auch zur Sprache, dass mit zunehmender Digitalisierung und Fluten von Fake News politische Willensbildung immer schwieriger werde.

In der Lokalpolitik sei das anschaulicher, denn der Bürger könne durch Teilnahme bei Gemeinderatssitzungen Entscheidungsprozesse mitverfolgen, sagte CDU-Fraktionsleiter Robert Jakob in seinem Bericht aus dem Gemeinderat. Am Beispiel des langwierigen Prozesses zum Ausbau der B29 zeigte er Interessenkonflikte auf die, die darin bestünden, dass „jeder eine Straße wolle, bloß nicht an seinem Grundstück.“

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Siegfried Scholz beleuchtete in seinem Bericht vieles, was ihn im Gemeinderat mit der CDU-Fraktion beschäftigt habe. Dazu kamen Kreisvorstands-und Ausschusssitzungen und gesellige Veranstaltungen, was ihn in zwölf Monaten 50-mal für die CDU „ausrücken“ ließ, so Scholz. Einstimmig wurde er in seinem Amt bestätigt, mit ihm der gesamte Vorstand. Als neue Beisitzer wurden Benjamin Henkel und Markus Mayer gewählt.

Im Mittelpunkt der Ehrungen stand Hermann Schmid, der den Röttinger CDU-Ortsverband gegründet hat und der Union 50 Jahre angehört. Für 40-jährige Zugehörigkeit zur CDU wurde Josef Schönherr geehrt.