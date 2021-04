Brennende Papiertonne in Lauchheim greift auf Gebäude über

Zunächst ist der Polizei gegen 13 Uhr ein Heckenbrand in der Hauptstraße in Lauchheim gemeldet worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass zunächst eine Papiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Von dieser griff das Feuer auf eine Hecke und letztendlich auf ein danebenstehendes Gebäude über.

Am Gebäude selbst brannte eine Balkonüberdachung und ein kleiner Teil des Daches. Durch die Feuerwehren aus Bopfingen und Lauchheim, die mit neun Fahrzeugen und 41 Wehrleuten vor Ort waren, konnte des Feuer gegen 13.50 Uhr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, sodass eine vor Ort anwesende Besatzung eines Rettungswagens nicht tätig werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60 000 Euro geschätzt.