Blechbagasch und Stadtmusikanten geben gemeinsames Konzert

Es ist schon zu einer guten Übung geworden, dass die Stadtmusikanten zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert eine Gastkapelle einladen. Dieses Mal ist es die sechsköpfige Bläserformation und dazu einem Schlagzeuger, die unter dem Namen „Blechbagasch“ bekannt sind gewesen, die das Doppelkonzert in der Alamannenhalle mit bezaubernden Harmonien gekrönt haben.

Die Stadtmusikanten, die sich lieber „Junggebliebene“ als Seniorengruppe der Stadtkapelle nennen, begannen den langen und kurzweiligen Konzertabend mit einer musikalischen Zeitreise. Dirigent Ulrich Kraft erläuterte die vorgetragene Titelwahl, einem bunten Melodienstrauß, der von blasmusikalischen Klassikern und Arrangements mit fetzigen Rhythmen bis zur „Berliner Luft“ dem Konzertmarsch von Paul Lincke reichte. Dazu glänzte er solistisch auf seiner Posaune mit der „Froschpolka“, durch Tondämpfung das Froschquaken imitierend.

Als Registerführer bei den Klarinetten „zwitscherte“ Walter Klopfer astrein in den höchsten Tönen auf der Es-Klarinette im Trio mit den B-Klarinettisten Hans Jürgen Stein und Otto Burghardt bei einer böhmischen Polka. Solistisch hörte man auch die Trompeter Ulrich Paa und Martin Diemer, die Baritonisten Eugen Pukrop und Thomas Thor und Günter Jansche mit der Bass Tuba. Höhepunkt dieser Solistenparade war das Bravourstück „Promotion“ interpretiert von Walter Klopfer auf dem Altsaxophon.

Sechs Blechbläser und ein Schlagzeuger, Spitzenmusiker mit einer Tonkultur wie man sie unter Hobbymusikern selten findet, das ist die Blechbagasch um Franz Stocker aus Neuler und die spielen in einer höheren Liga. Schon wie sie sich auf dem Podium postierten hat das gezeigt. Auch wie sie aufeinander hören und wer der „heimliche Dirigent“ ist. Der saß in der Mitte, am Schlagzeug flankiert von jeweils drei Bläsern im hohen und tiefen Blech und hat in einem Zwei-Stunden-Programm auch den „Nachschlag“ der nicht vorhanden Begleitinstrumente gegeben und unzählige Tempi Wechsel, effektvolle Übergänge und Akkorde mit begleitet. Er komme aus Wangen im Allgäu mit dem wohlklingenden Namen Andreas Hofer, hat ihn Conférencier Anton Feile aus Abtsgmünd vorgestellt. Er begleitete die „spritzige Blasmusik“ auch mit Anektoden und erläuterte seinen Part an die unter den Besuchern weilende Bürgermeisterin Andre Schnele gewandt: „Sie haben in Lauchheim etwas zu sagen und ich heute etwas zu schwätzen.“ Auch ihr eigener Komponisten war in der „Bagasch“- im Gepäck- der Unterkochener Trompeter Alex Stütz. Besonders hoch schlugen die Blasmusikerherzen, als Reminiszenzen an die Egerländer Musikanten erklangen und mit stehenden Ovationen bekundeten die Besucher ihre Freude über exzellente, bezaubernde Harmonien.