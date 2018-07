Bläser-Echo schallt im Wald

Ihren Erntedank hat die Katholische Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paul gestern in einer Bergmesse bei der Wildschützhütte gefeiert. Der Schwäbische Albverein hat als Ausrichter für Mittagessen, Kaffee und Kuchen und mit Zelten für ein schützendes Dach für fast 300 Besuchern gesorgt.

Bei Dauerregen ist dieses am Samstag errichtet worden und als gestern Pfarrer und Ministranten zum festlich geschmückten Erntealtar einzogen gab die Sonne ein Intermezzo. Dazu bekräftigte der Widerhall des Waldes die von Bläsern des Hegerringes Bopfingen intonierte „Begrüßung“. Umso herzlicher fiel dieser durch Pfarrer Scheitz aus, der dem Schwäbischen Albverein dankte, dass er den gesamten Erlös aus der Bewirtung der Renovierung der Pfarrkirche spende.

„Was uns die Erde gutes spendet“ erklang es von den Kirchenbesuchern gesungen, begleitet vom evangelischen Posaunenchor und eine Auswahl dieser Ernte in Form von Feld- und Gartenfrüchten schmückte den Erntedankaltar. Auch der Glaube müsse reifen können, veranschaulichte Pfarrer Willi Scheitz Stationen im menschlichen Leben, an denen Erntedank angebracht sei. „Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn man ständig an ihnen herumzupft“, sagte er und dass es sich mit Menschen in ihrem Wachsen und Gedeihen ähnlich verhalte. (fm)