Bettelsäcke sind heiter, schräg und schrill

Läuft alles wie geplant, sind die Tage der Lauchheimer Alamannenhalle zwar gezählt. Dennoch hat die proppenvolle Halle wieder einer der größten Veranstaltungen im Jahreskreis städtischen Lebens standgehalten: der Prunksitzung der Bettelsacknarren des KVL.

Das zeigte sich schon bei der Eröffnung mit 180 Aktiven des Karnevalsvereins auf der Bühne, wo sie alsbald in vielen Gruppen in einem vierstündigen Programm ihren Auftritt hatten. Auf diesen hatten sie sich das ganze Jahr über vorbereitet. Dass jedermann mitmachen darf, gleichwohl aus welcher Gemeinde er kommt, erfuhren die Besucher auch aus der perfekten Moderation von Markus Sekler. Quirlig und wie ein geölter Blitz eilte er vom Podium auch schnell einmal ins Publikum, auch das Outfit wechselnd und mit knackigen Interviews die Performance beflügelnd.

Diese reichte von Show-und Gardetänzen über Meisterleistungen der Solotänzerinnen Lisa Berhalter und Jana Weitmann bis zur Sportakrobatik der Weinbergweible aus Ohmenheim. Was nörgelnden Muttersöhnchen widerfahren könnte, hätten sie denn eine der KVL-Damen des Gesangsquartetts „Schräg und Schrill“ an ihrer Seite, ließen diese wissen und reagierten auf den Vorwurf des Angetrauten: „Mei Mama kocht halt besser – und scho stolpert der ins Küchamesser.“ Als Gast aus Bühlertann kennt man Gregor Mütsch, der dieses Mal auch kochte und aus der Bütt „GroKo-Verhandlungen“ in Berlin als großes Kochen eigener Süppchen persiflierte. Jagstgeist Undine Sailer hatte ihren Blick aufs städtische Innenleben gerichtet, das sie bisweilen sehr öde vorfand.

Saisonorden erhielten Bürgermeisterin Andrea Schnele, örtliche Presseleute und Abordnungen von Gastvereinen. Den großen Verdienstorden überreichte stellvertretender Vorsitzender Michael Pukrop Johann Zach, der 20 Jahre bei den Lauchfetzern aktiv ist und Beate Dambacher, die seit 33 Jahren hilft, wo es fehlt – an diesem Abend in der Küche – und seit 33 Jahren der Maskengruppe Olerac angehört.

Auch die Kapelle des Abends, das Lauchheimer Echo mit Thomas, Manuel und Melanie Stumpp, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, erhielt für ihre ständige Begleitung der Bettelsacknarren würdigenden Dank.