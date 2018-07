Besser als jeder Fernsehgarten

Was für ein Abend: Mit einem sensationellen Fest ist am Donnerstagabend der Tag des Ehrenamtes auf Schloss Kapfenburg gefeiert worden. Über 1300 Gäste erlebten ein tolles Programm, das von einem bestens aufgelegten Landrat Klaus Pavel moderiert wurde.

„Unseren vielen Ehrenamtlichen wird ja in Sonntagsreden immer mit vielen warmen Worten gedankt. Wir wollten diesen Worten jetzt einfach mal Taten folgen lassen. Denn eines ist auch klar. Unsere Gesellschaft würde ohne diese Menschen überhaupt nicht funktionieren “, stellte Klaus Pavel mit Nachdruck klar. Und da auf der Kapfenburg derzeit ja ohnehin gerade das Festival laufe, die Infrastruktur für ein großes Fest dementsprechend vorhanden sei, habe es nahe gelegen, hier zum Tag des Ehrenamts einzuladen, erklärte Pavel ganz schwäbisch-pragmatisch.

Von wegen schwäbisch-sparsam

Dass schwäbisch-sparsam aber keinesfalls gleichbedeutend mit Verzicht ist, erlebten die 1350 erschienenen Gäste danach dann allerdings auf eindrucksvolle Art und Weise. Denn das Event wurde zu einem wahrhaft traumhaften Abend. Dafür sorgten das Flair von Schloss Kapfenburg mit dem herrlich illuminierten Innenhof, ebenso wie herausragende, zum Teil weit über den Ostalbkreis hinaus bekannte Künstler und eben auch ein Landrat, der die ganze Veranstaltung derart gut moderierte, dass sich manch hauptberuflicher Showmaster eine Scheibe davon abschneiden könnte. Besser hätte man diesen Abend tatsächlich nicht planen und gestalten können.

Pünktlich um 18.45 Uhr wurde das hochklassige Programm eröffnet. Und zwar mit dem passenden Titel „Die Sonne geht auf“, vorgetragen vom Kreisjugendblasorchester unter der Leitung von Michael Stegmaier. Es folgten viele tolle Auftritte. Etwa aus der Staufersaga mit verschiedenen Tänzen und Schwertkämpfen, auch die Rolli-Fahrer des Körperbehindertenvereins Ostalbkreis waren dabei, ebenso wie die Lauchheimer Stadtsoldaten, die Ostalbhurgler, der Chor Joy of Gospel und Stumpfes Zieh&Zupfkapelle. Alle Gruppen traten an diesem Abend, der mit einem fulminanten Feuerwerk zu Ende ging, ohne Gage auf.

Bürgermeister verteilen Rosen

In den Umbaupausen interviewte Klaus Pavel, der an diesem Abend scheinbar jeden der rund 1350 Gäste mit Namen kannte, verschiedene Vertreter des öffentlichen Lebens zum Thema Ehrenamt. Großartig auch Pavels nicht ganz freiwilliger Gastauftritt bei den Ostalbhurglern, was ihm den Beinamen „Akrobatikehrenamtslandrat“ einbringen sollte.

Ein weiterer Höhepunkt war auch das gemeinsame „Danke“ der 41 Bürgermeister des Ostalbkreises, die symbolisch Rosen an ihre Ehrenämtler verteilten – an diesem Abend war das gefühlt mehr als nur ein Wort.

Klare Statements gab es am Donenrstag auch von den politischen Vertretern. So forderte der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter eine Überarbeitung von Gesetzen, die das Ehrenamt schwächen, wie zum Beispiel die jüngst eingeführte Datenschutzgrundverordnung. Margit Stumpp (Grüne) erinnerte in ihrer Rede an den Mangel an ehrenamtlichen Gemeinderäten und Leni Breymaier mahnte, dass das Ehrenamt vom Staat nicht missbraucht werden dürfe, zumal es schon jetzt an seine Grenzen stoße. Für ihre klaren Worte und das Bekenntnis zum Ehrenamt ernteten auch alle politischen Vertreter am Donnerstagabend tosenden Applaus.