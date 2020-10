Berggottesdienst bringt 450 Euro für die Bopfinger Tafel

Bei goldenem Herbstwetter hat der diesjährige Ökumenische Berggottesdienst an der Wildschützhütte Lauchheim über 120 Besucher angelockt. Die gewohnte Bewirtung vor und nach dem Gottesdienst konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden. Dennoch wurden 450 Euro für den Bopfinger Tafelladen an Spenden gesammelt. Michael Jast vom Lions Club Bopfingen nahm den Betrag von den Organisatoren und Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde Lauchheim-Westhausen sowie der katholischen Kirchengemeinde Lauchheim entgegen und betonte, dass der Bedarf im Bopfinger Tafelladen, zu dessen Einzugsgebiet auch Lauchheim und Westhausen gehören, in den vergangenen Monaten merklich gestiegen ist. Das Team dankte allen Besuchern des Berggottesdienstes.