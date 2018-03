Bauhof erhält neuen VW-Transporter Crafter

Bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen ist der Antrag der Lauchheimer Stadtverwaltung zur Beschaffung eines neuen Transportfahrzeugs für den Bauhof vom Gemeinderat mehrheitlich angenommen worden.

In der Sitzung des Gemeinderats wies Bürgermeisterin Andrea Schnele darauf hin, dass die Neuanschaffung nötig sei. Der bisher genutzte Transporter des Bauhofs, ein Ford Transit (Baujahr 2009, mit 74 000 gelaufenen Kilometer) weise mittlerweile einige Mängel auf. Gemeinderat Martin Baur hielt dagegen und betonte, dass sich eine Reparatur des Fords durchaus noch rentieren würde.

Am Ende entschied das Gremium dann aber doch für einen Neukauf. Das neue Fahrzeug wird von der örtlichen Firma Jan Butz für 30 630 Euro geliefert. In der Diskussion wurde auch die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs kurz in Erwägung gezogen, das für den Bauhof dann aber als nicht geeignet eingestuft wurde.

Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass ein solches E-Mobil womöglich für die Lauchheimer Pflanzfrauen in Frage komme. Ein entsprechendes Angebot der Firma Butz für einen Piaggio Porter mit E-Motor wurde trotzdem erst einmal zurückgestellt. Die Verwaltung will noch ein weiteres Angebot für einen gleichwertiges E-Fahrzeug einholen.