BAP in Concert: Verdammp lang her

„Verdammp lang her“, dass die legendäre Kölschband und eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands in unserer Gegend weilte: erstmalig anno 1988 in der Rundsporthalle in Ellwangen. Verdammt lang her auch, dass tausende begeisterte Zuhörer nach der Pandemiepause bei herrlichem Sonnenuntergang auf Schloss Kapfenburg dieses einmalige Musikfest feiern konnten.

Auch Frontman Wolfang Niedecken meinte: „Irgendwie der Wahnsinn, es funktioniert wieder!“. Das Festival war für die Band ja auch ein Wiederbeginn mit dem Start der Tour 2022 „Schließlich unendlich“. „Wir wollen den Rock’n’Roll feiern, mit Musik, die nicht stört“, verspracht Niedecken seinen Fans und BAP konnte das Versprechen zur vollen Zufriedenheit aller einlösen. Mehr als drei Stunden erstklassige Livemusik, jede Menge bekannter Hits, aber auch Songs vom neuesten „ALLES FLIESST“-Album gab es zu hören.

Und BAP hatte was zu erzählen: In den Statements von Frontman Wolfang Niedecken, der jüngst die 70 überschritten hat und in den Liedtexten von ernsthaft bis sozialkritisch aus der über 40-jährigen Bandgeschichte.

Nostalgisches war zu hören, wie „Seelennahrung“ aus dem neuesten Album, in Erinnerung an die Anfangszeit und den Sommer 1973 am Baggersee, „als wir so unverschämt jung und uns alles scheißegal war“, mit einem emotionalen Solo von Axel Müller (Saxophon) oder „Alexandra, nit nur du“ aus den 80ern mit Soli von Schlagzeuger Sönke Reich und Gitarrist Ulrich Rode.

Im „Liebeslieder-im-Sitzen-Block“ brachte die nimmermüde Band volle Emotion ins Publikum. Bei „Halt mich fest, loss mich nit he stonn. He wohr ich och ens doheim“, schlich sich manchem im Publikum eine Träne ins Auge. Und Niedecken meinte, es dürften auch die Männer mitsingen.

Mit „Josephine, halt dich ahn mir fess“ aus dem neuesten Album, in dem Niederdecken das „flügge werden“ der Kinder beschreibt und weiteren Balladen; mit gefühlvollen Soli von Christoph Moschberger (Trompete) und Anne de Wolff am Cello wurde schon fast die Schmerzgrenze an Gefühlen erreicht.

Einen Ausflug in den Reggae Rhythmus wurde mit „Müsli-Man“, der „messianisch speut op ming Currywoosch“, einem heimlichen Klassiker der Band, die gesunden Ernährung propagiert, ebenso im Reggae-Stil der Ohrwurm „Aff ond Zo“ und die Lebensweisheit „Ab und zu läuft alles super, ab und zu ist man der Loser“. Letztlich folgte ein Dankeslied an alle, die für andere da sind: Die Altenpfleger, Krankenfahrer, Feuerwehr.

Danach gab es wieder harten Beat auf die Ohren. Der Titel „Nemm mich met“, ich bekomme nichts mehr richtig mit“ aus der Anfangszeit brachte das Publikum wieder in Fahrt und zum Mitklatschen, derweil bei „Kristallnaach“, mit einem politischen Text zum Thema Neofaschismus, das Mitklatschen eher als störend empfunden wurde.

Der Song, entstanden unter dem Einfluss des politischen Folksongs in der Tradition Bob Dylans, dem sich Niedecken sein ganzes Musikerleben verbunden fühlt. Unter Hinweis auf den heutigen Zustand besingt BAB in „Ruhe vor`m Sturm“ das Säbelrasseln von Kriegstreibern wie Putin und Trump.

In der ersten Zugabe dann endlich das vom Publikum gefeierte „Verdammp lang her!“, in dem Niedecken das Verhältnis zu seinem Vater verarbeitet. Niedeckens Vater war übrigens der Namensgeber der Band. Aus „Bappa“ wurde Niedeckens Spitzname und endlich der Bandname „BAP“.

Im Song „Besser wöhr et schon“ beschreibt BAP nostalgisch die noch ruhigeren Jahre ohne medialem Überangebot und Hektik, dem wohl die meisten seiner mit ihm gereiften Fans zustimmen konnten. Ebenso wie in „Rita, mir zwei“ einem Rückblick auf eine alte Liebe: „Rita, das ist eine Ewigkeit her, wie lang kommst du Biest jetzt bei mir nicht mehr vor?!“

Gemeinsames Singen und Bewegung

Das Publikum wollte die Band nicht mehr von der Bühne lassen. Letztlich half gemeinsames Singen und Bewegung mit einem „La Ola-Kurs“ durch Keyboarder Michael Nass, der auch mit Bassist Werner Kopal in einer sehr emotionalen Ballade am Schluss Wolfang Niedecken solistisch begleitete.

Diese „Gute-Nacht-Geschichte“ vom Sonnenuntergang in Kreta und Lauchheim zeigte nochmal die Dramaturgie und 40-jährige Erfahrung von BAP im Umgang mit seinem Publikum. Die einmalige Atmosphäre im Innenhof auf Schloss Kapfenburg bei diesem einmaligen Festival hat sicher dazu beigetragen. Dem Team unter Direktor Moritz von Woellwarth sei gedankt.