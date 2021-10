Baden-Württembergischer Finanzminister Danyal Bayaz zu Gast auf Schloss Kapfenburg

Bei den diesjährigen Begegnungen auf Schloss Kapfenburg ist Danyal Bayaz zu Gast. Der Baden-Württembergische Finanzminister wird darüber sprechen, wie Wirtschaft, Politik und Kultur die Werte unserer Gesellschaft beeinflussen. Die Veranstaltung, bei der 16. Trude Eipperle Rieger-Preis verliehen wird, findet am Donnerstag, den 14. Oktober statt. Der Eintritt ist frei.

Danyal Bayaz ist einer der aufstrebenden, markanten Köpfe der deutschen Politszene, denn Berufspolitiker ist der Doktor der Kommunikationswissenschaften erst seit rund vier Jahren, im Mai 2021 wurde er zum Finanzminister Baden-Württembergs ernannt. Doch zunächst alles auf Anfang: Geboren wurde Bayaz 1983 als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters in Heidelberg. Sein Vater Ahmet ist Journalist und war Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk, sein Großvater türkischer Botschafter in Deutschland. Nach dem Abitur absolvierte Bayaz seinen Zivildienst am Deutschen Krebsforschungszentrum und studierte anschließend an der Universität Stuttgart-Hohenheim, „'Heuschrecken' zwischen Rendite, Reportage und Regulierung. Die Bedeutung von Private Equity in Ökonomie und Öffentlichkeit“ lautet der Titel seiner Doktorarbeit.

In New York aktiv

Nach der erfolgreichen Promotion 2013 verbrachte Bayaz als Stipendiat einen Forschungsaufenthalt an der New Yorker Cornell University. Es folgte ein Praktikum bei Goldman Sachs und die Beschäftigung als Berater bei der Boston Consulting Group. Der Partei Bündnis 90/Die Grünen trat Bayaz bereits 2005 während seiner Studienzeit bei. Ab 2013 war er ehrenamtliches Mitglied des Landesvorstandes der Partei, ehe er schließlich die Politik zum Beruf machte: 2017 zog er über die Landesliste für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen in den Bundestag und war dort unter anderem ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Bundesweite Aufmerksamkeit und Anerkennung erhielt Bayaz spätestens als hartnäckiger Aufklärer im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Die Anfrage für die Position des Finanzministers durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann kam dennoch überraschend.

Interview in der Süddeutschen Zeitung

Doch Bayaz spricht die Sprache der Wirtschaft, gilt als intelligent, bodenständig und modern. Öffentliche Diskussionen, wie die um seine Bemühungen als frischgebackener Vater, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, befremden ihn. „Meine Partnerin hat einen Job, der ebenso wichtig und zeitintensiv wie meiner ist. Es sollte also selbstverständlich sein, dass sich auch männliche Politiker um ihren Nachwuchs kümmern, das sollte keine Nachricht sein“, sagte er der Süddeutschen Zeitung in einem Interview. Am 14. Oktober, einen Tag vor seinem 38. Geburtstag, wird Danyal Bayaz bei den Begegnungen auf Schloss Kapfenburg zu Gast sein. In seiner Rede spricht er über die Bedeutung von Wirtschaft, Kontakt: Franziska Groß, Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg,

Musikalisch ummantelt

Musikalisch wird der Abend von Mezzosopranistin Ekaterina Chayka-Rubinstein und den Bariton Yuriy Hadzetskyy gestaltet. Die beiden Sänger:innen werden am Abend mit dem 16. Trude Eipperle Rieger-Preise für junge Gesangstalente ausgezeichnet. Im Anschluss an den offiziellen Programmteil lädt die Stiftung zu den Begegnungen und offenem Austausch in den Fruchtkasten.