Autofahrer fährt Motorradfahrer an und flüchtet

Am Montag gegen 23 Uhr hielt ein Motorrad-Fahrer auf der L1076 zwischen Lauchheim-Hülen und Waldhausen, kurz nach Ortsende aufgrund des Gewitters an. Währenddessen erfasste ihn plötzlich ein von hinten heranfahrender, bislang unbekannter Pkw am Bein. Der PKW-Lenker hielt daraufhin einige Meter weiter kurz an, fuhr dann aber ohne sich weiter um den Schwerverletzten zu kümmern davon. Der Motorradfahrer wurde von einem weiteren Verkehrsteilnehmer am Boden liegend aufgefunden. Er wurde daraufhin schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.