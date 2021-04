4000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr entstanden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Kalvarienberg/Hahnenwiese missachtete eine 78-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines darin fahrenden 65-jährigen Lasterfahrers und kollidierte mit diesem. An dem Wagen entstand dadurch der Sachschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.