Ausstellung erzählt die Geschichte der Riesbahn

Im Schneesturm rattert eine Lok bei Westhausen auf einen liegen gebliebenen Zug zu. Zwanzig Bergungsarbeiter springen gerade noch zur Seite. Die Lok zertrümmert den Zug. Die Episode vom Februar 1901 ist eine von vielen, welche die Ausstellung „Der eiserne Weg nach Bayern – die Riesbahn von Nördlingen nach Aalen“ erzählt.

Von unserem RedakteurBernhard Hampp

Die Riesbahn, die am 3. Oktober 1863 in Betrieb genommen wurde, bedeutete für große Teile des heutigen Ostalbkreises den ersten Anschluss an das Eisenbahnnetz. Orte wie Westhausen, Lauchheim und Bopfingen bekamen ihre Bahnhöfe. Die Ausstellung im Lauchheimer Rathaus dokumentiert die Entwicklung der Strecke mit Modellen der Bahnhöfe von Wasseralfingen, Lauchheim und Westhausen in verschiedenen Maßstäben.

Dazu fährt eine Schmalspur-Modelleisenbahn, viele kleine und große Lokmodelle sind zu sehen. Aus historischer Sicht am interessantesten sind die Fotografien aus mehr als 100 Jahren Riesbahngeschichte. Zum Beispiel aus Nördlingen, wo die Württemberger nur für diese Strecke ihren eigenen Endbahnhof mit Lokschuppen gebaut hatten.

Am direkt benachbarten bayerischen Bahnhof hielten bereits seit 1849 die Züge der Strecke Hof-Lindau. „In Nördlingen gab es alles doppelt, sogar je eine bayerische und eine württembergische Toilette“, erzählt Karl-Heinz Nitschke von den Eisenbahnhistorikern Ostwürttemberg, die gemeinsam mit der Stadt Lauchheim die Schau veranstalten.

Die Ausstellungsmacher Werner Nitschke und Lothar Thalheimer haben ihre Recherchen auch in einem illustrierten Büchlein veröffentlicht. Es trägt den Titel „Die Riesbahn als weitere Verbindung mit Bayern“. Darin ist zum Beispiel das undatierte Bild eines VW Käfer vor dem Bildwasentunnel bei Aufhausen. Ein Autofahrer war von der Bundesstraße 29 abgekommen und hatte den schrottreifen Käfer von seinem Anhänger verloren. Der rutsche die Böschung hinab landete und unmittelbar vor dem Eisenbahntunnel, der stundenlang blockiert war.

Einige Bilder sollen auch nach der Ausstellung noch einige Monate im Lauchheimer Rathausfoyer zu sehen sein. Andere Exponate können gekauft werden: Der Erlös kommt dem Geschichts- und Altertumsverein Lauchheim zugute.

Info: Die Ausstellung im Lauchheimer Rathaus ist am Samstag, 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, bereits vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes (13 bis 19 Uhr), ab 10 Uhr. Abgebaut wird gegen 17 Uhr. Das Begleitbuch kann bei Lothar Thalheimer, Tel. (07361) 33197 oder Karl-Heinz Nitschke Tel. (07174) 5564 bestellt werden.