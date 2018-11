Auf Schloss Kapfenburg ist die „Parklandschaft am Comer See“ von Hans Kloss versteigert worden

Im Rahmen der Begegnungen auf Schloss Kapfenburg ist die „Parklandschaft am Comer See“ von Hans Kloss (1938 bis 2018) im Rahmen einer stillen Auktion ersteigert worden. Das Gemälde wurde ist von Akademiedirektor Erich Hacker an Professor Ekbert Hering übergeben.

Alfred Rupprecht hat das Gemälde „Parklandschaft am Comer See“ der Stiftung gespendet. Die Einnahmen wurden für die Neuausstattung der Freizeiträume auf Schloss Kapfenburg verwendet. So konnten für die Kindern und Jugendlichen zwei neue Tischkicker angeschafft werden.

Die Stiftung Schloss Kapfenburg erwirtschaftet rund 75 Prozent ihrer Einnahmen am freien Markt. Interessierte können die gemeinnützige Arbeit unter anderem durch eine Mitgliedschaft im Förderverein Schloss Kapfenburg oder direkte Spenden unterstützen.