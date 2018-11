Anmeldefrist endet am 15. November

Vom 25. bis 27. Januar findet in Neresheim und Waldstetten der nächste Regionalwettbewerb Jugend musiziert statt. Auch beim 56. Wettbewerb haben Jugendliche aus ganz Deutschland die Chance, sich musikalisch mit Gleichaltrigen zu messen. Interessierte können sich noch bis zum 15. November anmelden.

Jugend musiziert 2019 ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang (Pop). Ensembles können in den Kategorien Klavier-Kammermusik, Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-, Zupf- oder Harfen-Ensemble sowie Besondere Besetzungen: Alte Musik, Besondere Instrumente teilnehmen.

Teilnehmer müssen ein Vorspielprogramm aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen vorbereiten. In der Kategorie Gesang (Pop) sind unter anderem auch selbst komponierte Stücke gefragt.

Die Anmeldung für die Region Ostwürttemberg nimmt bis zum 15. November die Regionalgeschäftsstelle Schloss Kapfenburg entgegen.

Der Wettbewerb selbst startet im Januar 2019. Wer dort einen ersten Preis mit Weiterleitung erhält, kann im April am Landeswettbewerb in Schorndorf und Renningen teilnehmen. Die ersten Preisträger aller Bundesländer werden zum Bundeswettbewerb nach Halle an der Saale eingeladen.

Jugend musiziert ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den 55 Jahren seines Bestehens mitgemacht. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt die Grundfinanzierung sicher. Unterstützt wird der Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von den Kreissparkassen und den Städten Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Giengen.