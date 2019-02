Andrang wie selten zuvor beim Ball des SV Lauchheim

So viele Besucher wie in diesem Jahr sind schon lange nicht mehr zum Sportvereinsball in die Lauchheimer Alamannenhalle gekommen. Nicht mehr oft wird diese Halle eine so große Gästeschar begrüßen, denn bald wird sie einer großen Mehrzweckhalle weichen müssen.

Doch daran dachten an diesem Abend nur wenige. Denn der Blick war aufs Podium gerichtet, wo der Elferrat mit Präsidentin Claudia Gerstner thronte, Sportakrobaten ihre Künste zeigten und maskierte Paare die Pausen im Abendprogramm zum Tanzen nutzten. Die Musik beflügelte, denn sie war hausgemacht von Wild One, der über die Stadt hinaus bekannten Coverrockformation, dominiert von Lauchheimer Musikern, unter ihnen Stadtkapellendirigent Jürgen Schenk und Bandleader Walter Heldt.

Fußballer als „Flying Chicks“

Auch Grund zum Strahlen hatte Sitzungspräsident und Programmmoderator Thomas Ehmann, wurde doch den Akteuren bei ihren Auftritten beim Einmarsch in den Saal schon kräftig applaudiert, allen voran die Kleinsten des Vereins, die Tanzmäuse, gefolgt von der Elferratsgarde. Als Tanzmariechen glänzten Apollonia Weitmann und Marina Füchsle, die Turnabteilung präsentierte sich mit Rope Skipping und die Fußballer zeigten sich als „Flying Chicks“ in Stewardessen-Uniformen in Reisestimmung.

Als nach einem dreistündigen Programm das SVL-Lied zum Tanz überleitete, begleitete die Narrenzunft Waldhausen die Musik mit Showtänzen, ebenso bekamen die „Western Dancer“ aus Westerhofen als Wikinger und die Lauchheimer Gruppe Maniacs Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Nicht zuletzt gab es Orden für Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeisterin Andrea Schnele.