Am Sonntag: Museumsfest im Torturm

Der Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein lädt am Sonntag, 26. August, von 13 bis 18 Uhr, zu seinem zweiten Museumsfest im Torturm ein.

In diesem Jahr dreht sich in Anlehnung an die Sonderausstellung 2018 „Hausfrauenfleiß“ alles um Textilien. So werden Frauen zeigen, wie früher gesponnen und geklöppelt wurde, es werden auch Holzerzeugnisse angeboten und die kleinen Gäste können beim Ferienprogrammangebot „Filzen – kein alter Hut“ mitmachen.

Selbstverständlich ist während des Fests das Museum geöffnet. Mehrere ehrenamtliche Vereinsmitglieder bieten an dem Tag fachkundige Führungen an. Und im Hof, bei schlechtem Wetter auch in der Begegnungsstätte, sind die Besucher eingeladen, der Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen beziehunsweise Getränk und Würstchen zu frönen und den Tönen eines Drehorgelspielers zu lauschen. Im vergangenen Jahr versuchten sich Bürgermeisterin Andrea Schnele und Altbürgermeister Werner Kowarsch an dem mechanischen Instrument. Foto: GAV Lauchheim