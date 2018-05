Altes Notariat wird abgerissen

Der Abriss des alten Notariates in der Lauchheimer Hauptstraße hat begonnen. Die Stadt erwägt, die frei werdende Fläche in das angrenzende Areal der Deutschordenschule einzubeziehen. Eine Konzeption dafür existiert allerdings noch nicht.

Seit über zwei Jahren steht das alte Notariat an der Lauchheimer Hauptstraße leer. Für die Beurkundung von Testamenten oder Eheverträgen wird das Gebäude allerdings schon seit etwa 13 Jahren nicht mehr genutzt. Zuletzt seien dort noch Vereinsabende abgehalten worden, weiß der Lauchheimer Stadtbaumeister Wolfgang Köpf. Auch Kindergottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde wurden dort gefeiert. Aber auch das sei schon seit Jahren nicht mehr der Fall, sagt Köpf. Natürlich habe man sich Gedanken über eine Weiternutzung gemacht. Aber angesichts der schlechten Bausubstanz sei der Abriss die einzige reelle Option gewesen.

Die frei werdende Fläche soll in eine neue Konzeption für das Areal der Deutschordenschule einbezogen werden, sagt der Stadtbaumeister. Dieses Konzept gebe es allerdings noch nicht. Es gebe schon lange den Wunsch, den Eingangsbereich der Schule visuell aufzuwerten. Vorläufig werde an der Stelle des Notariats aber eine kahle Fläche bleiben, bis diese Konzeption gefunden und beschlossen sei.

Hätte man sich dann mit dem Abriss dann nicht noch etwas Zeit lassen können? Stadtbaumeister Köpf entgegnet gegenüber unserer Zeitung, dass die kompletten Abbruchkosten durch einen Zuschuss aus der Stadtkernsanierung bestritten werden können. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das Gebäude jetzt abzubrechen, bevor die Klarheit über die Nachnutzung des Areals bestehe.

Eigentlich sollte der Abbruch bereits um Ostern herum über die Bühne gehen, erklärt der Lauchheimer Stadtbaumeister. Da habe es jedoch Terminschwierigkeiten bei der Abrissfirma gegeben. Jetzt kämen in Lauchheim in kurzer Zeit gleich mehrere Bauarbeiten zusammen: Neben dem Abbruch des Notariats sei der Breitbandausbau in der Stadt in vollem Gange. Dazu kämen auch noch Sanierungsarbeiten am Rathaus wie der Einbau einer Drainage. Köpf bedauerte die dadurch entstehende Lärmbelästigung sowie die Beeinträchtigung des Verkehrs.