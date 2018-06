Altbürgermeister Seibold gestorben

Stadtverwaltung und Bürgerschaft trauern um den Lauchheimer Altbürgermeister Hans-Werner Seibold , der im Alter von 80 Jahren gestorben ist.

Vor 50 Jahren zog es den jungen Verwaltungsfachmann aus dem Raum Stuttgart in den damaligen Kreis Aalen nach Lauchheim, wo man einen Bürgermeister suchte. Gegen fünf Mitbewerber entschied er die Wahl im ersten Durchgang für sich.

Seibold hatte bald alle Hände voll zu tun: Klassenräume für die gerade gegründete Realschule fehlten. Schon zwei Jahre später wurde der erste Schulhausneubau, die Deutschordenschule eingeweiht. Parallel dazu war die Verwaltungsreform im Land Baden-Württemberg angelaufen und mit ihr eine Gefährdung der Selbständigkeit Lauchheims. Vehement hat Hans-Werner Seibold mit seinem Gemeinderat und den Bürgern erfolgreich für das Eigenleben der „Stadt unter der Kapfenburg“ gekämpft. Auf der Kapfenburg, die sich damals im „Dornröschenschlaf“ befand, gab es seinerzeit am Morgen des Himmelfahrtstages ein Platzkonzert der Stadtkapelle. Bürgermeister Hans-Werner Seibold gab den Impuls an die Vereine mehr daraus zu machen und das Burgfest entstand. In seinen beiden Amtsperioden wurde 1971 das Baugebiet Hardtsteige eröffnet, wo er auch selbst ein Eigenheim erstellte und 1978 das Rote Feld.

Aus familiären Gründen stellte sich Hans-Werner Seibold 1983 nicht mehr zur Wahl. Nach der Wende in er DDR 1989 zählte er zu den Verwaltungsfachleuten, die in den neuen Bundesländern eine Verwaltung nach westlichen Maßstäben aufbauten. Hans-Werner Seibold blieb bis zuletzt den gesellschaftlichen Leben der Stadt verbunden. Um ihn trauern seine Ehefrau Hilde und die Familien seiner beiden Töchter. (fm)