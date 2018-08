Als es noch keine Wegwerfgesellschaft gab

Das zweite Museumsfest des Geschichts- und Altertumsvereins Lauchheim ist am Sonntag auf reges Publikumsinteresse gestoßen. Eingebettet in das Fest war wieder eine liebevoll konzipierte Sonderausstellung. Sie drehte sich in diesem Jahr um das Thema „Hausfrauenfleiß“.

Anlass für diese wirklich sehenswerte Ausstellung war die Entdeckung eines Leinenbetttuchs im Fundus des Geschichts- und Altertumsvereins, das zigmal an durchgewetzten Stellen geflickt und gestopft worden war. Dieses historische Stück war Teil der Ausstellung und machte sehr deutlich, dass früher Dinge so gut es ging und so lange wie möglich erhalten und wiederverwendet wurden. Die heutige Wegwerfgesellschaft war in jenen Tagen noch nicht erfunden. Gut so...

Damals brauchte es nicht viel, lediglich Kreativität war gefragt. Denn war ein Kleidungsstück zu klein geworden oder hatte es ein Loch, wurde es geflickt oder alternativ für etwas anderes Sinnvolles verwendet. So entstand aus den Ärmeln eines abgetragenen Pullovers auch schon mal eine neue warme Unterhose.

Schon ab der Babyausstattung wurden für alle Generationen Kleidungsstücke und Alltagsdinge genäht, gestrickt, gehäkelt. „Mädchen, Frauen und auch Männer trafen sich dazu in sogenannten Lichtstuben. Bei der Handarbeit wurde dann auch gemeinsam gesungen und geplaudert“, erzählte Ausstellerin Renate Herzog am Sonntag bei einer Führung durch die Ausstellung und wies in diesem Zuge auf eine große Holztruhe hin. Darin hatten die Mädchen früher ihre durch fleißige Handarbeit hergestellte Aussteuer aufbewahrt. Der ganze Stolz bei der Hochzeit, wenn Paradekissen mit eingesticktem Monogramm oder Wäschestücke mit gehäkelten und geklöppelten Borden vorgezeigt werden konnten.

Spinnerinnen und Klöpplerinnen zeigen wie es geht

Gestrickt und gehäkelt wurde seinerzeit viel, gefühlt fast alles. Ob Westen, Socken, Einkaufsnetze oder für die kalten Winter Bettschuhe. Alles wurde in Handarbeit erledigt.

Wie das damals ausgesehen hat, demonstrierten beim Museumsfest Spinnerinnen und Klöpplerinnen auf anschauliche Weise. Albert Klingler stellte an dem Tag zudem beeindruckende Drechslerarbeiten aus. Die kleinen Besucher konnten sich am Sonntag im Lauchheimer Torturm selbst handarbeitlich betätigen und Hüte filzen. Wer es etwas entspannter mochte, konnte im Außenbereich bei Kaffee und Kuchen den Melodien einer Drehorgel lauschen.