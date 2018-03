Die Planungen für das 19. Festival Schloss Kapfenburg vom 20. bis zum 28. Juli sind abgeschlossen. Mit Alan Parsons Live Project steht das Programm. In diesem Jahr werden Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly, LaBrassBanda und das Alan Parsons Live Project auftreten.

Der Wahlhamburger Gitarrist und Sänger Johannes Oerding hat ein feinsinniges Gespür dafür, was sie Menschen bewegt. Ob „Alles brennt“, „Hundert Leben“ oder „Für immer ab jetzt“, seine Lieder sind treue Begleiter, Trostspender, Mutmacher und punktgenaue Alltagsbeobachtungen. Beim Konzert auf Schloss Kapfenburg am 21. Juli präsentiert Oerding unter anderem sein aktuelles Album „Kreise“.

Am 24. Juli steht mit Michael Patrick Kelly ein weiterer Ausnahmemusiker auf der Festivalbühne. Kaum ein Künstler hat eine so faszinierende Lebensgeschichte wie „Paddy“: In den 90er-Jahren wurde er mit der Kelly Family vom Straßenmusiker zum internationalen Star und zum Schwarm einer ganzen Generation. Nach dem Orkan der Popularität, der mit 20 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Stadiontourneen über ihn hinwegfegte, machte Kelly 2004 einen radikalen Schritt. Er zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und lebte als Mönch in einem französischen Kloster. Nach sechs Jahren der Stille wurde der Ruf der Musik dann wieder unüberhörbar laut.

Barfuß und in Lederhosen – das ist LaBrassBanda. Die sieben Musiker vermengen bayerische Volksmusik mit Reggae, Brass und Ska-Punk zu einem Rhythmus, der sofort in die Beine geht. Beim Festival Schloss Kapfenburg spielt die Band am 25. Juli mit der Jazzrausch Bigband als Support.

Zum Abschluss des Festivals steht mit Alan Parsons eine echte Musikikone auf der Festivalbühne. Der mit elf Grammys nominierte Musiker gibt 2018 nur zwei Open Air-Konzerte in Deutschland – eines davon auf Schloss Kapfenburg. Von „Eye in the Sky“ über „Sirius“ hin zu „I, Robot“ oder „Don’t answer me“ haben er und seine Band dann die größten Hits dabei. „Es war eine Herausforderung, manche Songs für eine Live-Performance aufzuarbeiten“, so Alan Parsons bei einer Pressekonferenz im vergangenen Jahr. „Vor 40 Jahren hätte ich nie gedacht, dass wir einmal in der Lage sein werden, komplett live zu performen. Die Band hat alle Vocal- und Instrumentalspuren zusammen gebracht und damit einen fantastischen Job gemacht.“ Am 28. Juli kann man sich davon beim Festival überzeugen.