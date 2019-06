Der Nachwuchswettbewerb Jugend musiziert ist die Bühne für junge Talente. In diesem Jahr fand er bereits zum 56. Mal statt, wieder mit Beteiligung aus Ostwürttemberg. Einen Einblick in ihr Können geben die Nachwuchstalente am kommenden Sonntag, 23. Juni, um 17.30 Uhr beim Bundespreisträgerkonzert im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg.

In diesem Jahr haben sich 17 junge Musiker aus Ostwürttemberg nach erfolgreicher Teilnahme auf Regional- und Landesebene für den 56. Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Halle an der Saale qualifiziert. Beim Bundespreisträgerkonzert am Sonntag, 23. Juni, auf Schloss Kapfenburg präsentiert eine Auswahl der jungen Talente Auszüge aus den Wertungsprogrammen und zeigt ihr musikalisches Können.

Die Zuhörer können sich auf neun tolle Beiträge der frisch gekürten Preisträger freuen. Aus der Kategorie Streichinstrumente sind Amelie Hann mit ihrer Viola, Amelie Brune am Violoncello und Estelle Demetria Weber mit ihrer Violine zu erleben. Im Duo: Klavier und ein Blasinstrument sind Jan und Kai Strümpfel an Klavier und Posaune sowie Rafael und Benedikt Filzek an Klavier und Klarinette zu hören. Jonathan Elias Zenker, Moritz Fischer und Dylan Hedrich präsentieren ihr Können in der Kategorie Percussion. Zudem wird Matteo Konrad ein Stück auf dem Marimbaphon präsentieren.

Die Preisträger des Bundeswettbewerbs werden zudem mit einem Preisgeld geehrt, das von den Kreissparkassen Ostalb und Heidenheim gestiftet wird. Die beiden Kreissparkassen fördern den Wettbewerb seit Jahrzehnten aktiv und mit vollem Engagement.