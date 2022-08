36-Jähriger stößt 69-Jährigen Treppe hinab

Ein 36-Jähriger schaltete - aus bislang unbekannten Gründen - am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mühlgasse wohl sämtliche Sicherungen aus. Ein 69-Jähriger begab sich daraufhin ebenfalls in den Keller und forderte den Mann auf, die Sicherungen wieder einzuschalten, woraufhin er von dem 36-Jährigen beleidigt wurde. Nachdem der 69-Jährige entgegnete, dass er die Polizei verständigen wird, schob der 36-Jährige den Mann zunächst die Treppe hoch, packte ihn dann am Handgelenk und der Schulter und stieß ihn, an sich vorbei, die Treppen hinab. Der 69-Jährige stürzte drei oder vier Stufen hinunter, wobei er sich leicht verletzte. Der 36-Jährige wurde zur Aufnahme des Sachverhalts von Beamten des Aalener Polizeireviers vorläufig festgenommen.