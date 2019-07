320 Jugendliche aus 19 Jugendfeuerwehren nehmen am Zeltlager in Lauchheim teil

Im Hintergrund die Kapfenburg. Davor, einheitlich mit den Lager T-Shirts und den giftgrünen Caps der Stadt Lauchhheim gekleidet, haben die 320 Teilnehmer des Kreisjugendzeltlagers der Feuerwehren ein beeindruckendes Bild geboten.

Es scheint so, als wollen die Teilnehmer damit allen sagen: „Wir sind eine starke Gemeinschaft - Bei uns kann sich jeder auf den anderen verlassen oder Ihr könnt Euch auf uns verlassen“. Klar, dass auch Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnelen sich dieser speziellen Kleiderordnung nicht entziehen wollte und so ihre Verbundenheit mit den Feuerwehren demonstrierte. Sie freue sich, dass Lauchheim als Standort ausgewählt wurde. Vor allem freue sie sich jedoch, dass neben den Jugendgruppen auch die Bambinis und Kindergruppen mit im Zeltlager dabei seien.

Mit der Zielsetzung „Sich gegenseitig kennenlernen, gemeinsam Spaß haben und lernen, sich gegenseitig zu vertrauen und zu helfen“ starteten die Jugendfeuerwehren des Ostalbkreises mit einem gemeinsamen Zeltlager in die Sommerferien. Um die Teilnehmer bei Laune zu halten, hat sich das Organisationsteam um Daniel Maier und Andreas Mailänder auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht.

Für Pfarrer Reiner sind die Zeltlager die „fünfte Jahreszeit“

Tatkräftig unterstützt wurden sie von Stefan Heckel und André Blumenthal von der Jugendfeuerwehr Lauchheim. So warten eine Stadtrallye, ein Besuch des Freibads in Westhausen, eine Lagerdisco und Ausflüge auf die Teilnehmer. Dazu jeden Abend die Lagerfeuerromantik, die nur ein Zeltlager bieten kann.

Der katholische Pfarrer Matthias Reiner, der selbst Feuerwehrmann ist, schwärmte von den selbst erlebten Zeltlagern als der „fünften Jahreszeit“ und von der den Feuerwehren eigenen Kameradschaft. „Da man sich unter uns Feuerwehrlern duzt – ich bin der Matthias und freue mich, wenn ihr am Sonntag alle am Lagergottesdienst teilnehmt“. Ein Aufruf, dem nicht nur wegen der lockeren Art sehr viele folgten.

Ja, es sind diese besonderen Werte, die man beim Dienst in der Feuerwehr zusätzlich lernt. So auch Kai Niedziella, stellvertretender Kreisbrandmeister, der den Teilnehmern bei seinen Grußworten unter anderem viel Spaß wünschte. Gemeinsames Kennenlernen und das gemeinsame Erlebnis sei eines der Ziele. Auch er sprach die Bedeutung des Zusammenhaltes innerhalb der Feuerwehren an. „Hier kann man sich kennenlernen.“ Das sei nicht nur auf den Hinblick gemeinsamer Einsätze wichtig, sondern stärke auch das Vertrauen. Vor diesem Hintergrund sei auch die Integration der Kinder- und Bambinigruppen trotz des Mehraufwandes enorm wichtig, so Andreas Mailänder.

Aber dank der Zusammenarbeit aller beteiligten Jugendfeuerwehren sei dies kein Problem. Positiv sei auch die Bereitschaft aller Teilnehmer, sich einzubringen und die ihnen übertragenen Aufgaben, egal ob Küchen- oder Toilettendienst, perfekt und ohne Murren zu übernehmen. Und so freuten sich sowohl Betreuer als auch Teilnehmer auf ein gemütliches und abwechslungsreiches Wochenende.