26-Jähriger verwüstet Wohnung seiner Ex-Freundin

Ein 26-Jähriger hat am Mittwochnachmittag die komplette Einrichtung in der Wohnung seiner Ex-Freundin verwüstet. Als die Polizei kam, wehrte er sich vehement. Die Folge: Bis Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr musste der Mann in Polizeigewahrsam bleiben.

Die Ex-Lebensgefährtin des 26-Jährigen war am Mittwochnachmittag nicht zuhause. Aber eine Anwohnerin verständigte sie und teilte ihr mit, dass sich der 26-Jährige in ihrer Wohnung aufhalte. Als Beamte des Polizeireviers Aalen dort eintrafen, stand der unter Betäubungsmitteln stehende Mann am offenen Fenster. Er öffnete dann aber die Wohnungstür. In der Wohnung hatte er die komplette Einrichtung verwüstet und Gegenstände beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dem Mann der polizeiliche Gewahrsam erklärt. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und bedrohte die Beamten.

Der 26-Jährige sperrte sich dermaßen, dass sogar ein zufällig vorbeikommender Passant den Polizeibeamten zur Hilfe kam. So konnten ihm letztlich Handschließen angelegt werden. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete daraufhin den Polizeigewahrsam an.