2400 Euro für Projekte in Tansania und Nigeria

Der katholische Frauenbund Lauchheim hat eine Spendensumme von 2400 Euro zusammengetragen und jeweils zur Häfte an Pfarrer Pius Adiele und an den Arzt Dr. Friedhelm Bernreiter übergeben. Den Betrag hatte das Team um Anne Grimm im Laufe des Jahres mit verschiedenen Aktionen erwirtschaftet. Bernreiter bedankte sich für die großzügige Spende zugunsten des Vereins „Solidarität Mnero“, der in Tansania die Lebensumstände in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ökologie verbessert.

Auch Pfarrer Pius Adiele sagte „Vergelt’s Gott“ für die Spende. Mit diesem Betrag sei es möglich, sein Projekt „Ahuike Umunta“, eine Geburts- und Kinderstation in Nigeria, weiter zu unterstützen, so der Pfarrer. Das Bild zeigt von links Dr. Friedhelm Bernreiter, Maria Weber, Alois Hönle, Maria Lutz, Christina Stark, Claudia Neher, Anne Grimm und Pfarrer Pius Adiele. Foto: Frauenbund Lauchheim