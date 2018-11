191 Aktive sind beim Faschingsauftakt in Lauchheim dabei

Ein Höhepunkt im vierstündigen Programm der Eröffnungsprunksitzung der Bettelsacknarren in der Alamannenhalle ist die Inthronisierung des Prinzenpaares Edeltraut und Alfons Schönherr gewesen.

Schon lange kennt man die beiden bei der Karnevalsvereinigung Lauchheim. Vor allem „Prinzessin Edeltraut I.“, die als Multitalent überall zur Stelle ist wo fleißige Hände gesucht sind, vor allem beim Nähen unzähliger Kostüme. So versteht es sich von selbst, dass „Kiti“, wie Edeltraut Schönherr von Groß und Klein in der Stadt genannt wird, auch den Prinzenpaarornat selbst geschneidert hat. Auch bei der Ordensverleihung, durch KVL-Vorsitzenden Paul-Dieter Hellinger, geschmückt durch die neu gegründete Narrenpolizei, stand das Prinzenpaar im Mittelpunkt. Alfons Schönherr, erhielt vom Württembergischen Karnevalsverband das Großkreuz und „Kiti“ den Verdienstorden am Bande. Dazu gab es Ehrungen für verdiente Aktive durch den KVL und den Saisonorden für Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Andrea Schnele. Als eifrige Beobachter der Lokalszene hatte Jagstgeist Undine Sailer unter anderem betrachtet, was im Stadtpark alles untersagt ist. In der Bütt befand sie dieses Regelwerk eher als „Friedhofsordnung,“

Auch wie man auf dem „Mitfahrbänkle durch Blickkontakt und Körpersprache“, wie es die Anweisung empfiehlt, einen Autofahrer wissen lassen soll, dass man von Hülen nach Lauchheim oder umgekehrt mitgenommen werden möchte, könnte Missverständnisse mit sich bringen – vor allem wenn Frauen es so befolgten, wie sie es vorführte.

Nicht zuletzt moderierte Sitzungspräsident und Conférencier Markus Sekler in professioneller Manier die Bühnenschau mit 25 Programmpunkten, vielfach begleitet von der Band des Abends, dem Lauchheimer Echo. Zu den Höhepunkten zählten Show- und Gardetänze, darunter Leuchtstabmajoretten von einer Garde des Sulzbacher Carnevalsvereins, sowie Solotänze von Lisa Berhalter, Jan Sekler und Sofie Holzner als Debütantin.