161 Gewinner beim Europa-Wettbewerb

Hunderte Luftballons mit Botschaften für ein gemeinsames Europa sind beim Europatag vor der Alamannehalle in Lauchheim in den Himmel aufgestiegen. In der Halle wurden die Preise im Europa-Wettbewerb verliehen. Landrat Klaus Pavel und Bürgermeisterin Andrea Schnele warben für den europäischen Gedanken.

Europa stehe dafür, dass es uns gut gehe, sagte Pavel. „Europa wächst zusammen und wir gelangen gemeinsam ans Ziel“, sang der Grundschulchor der Deutschorden-Schule, ein Lied, das Konrektor Wolfram Hirsch eigens zur Preisverleihung komponiert und getextet hatte.

Im Mittelpunkt stand die Preisverleihung an 161 Schülerinnen und Schüler. 17 Schulen hatten sich beteiligt, 998 Werke sind für den Wettbewerb entstanden. Viele der mit Kreis-,Land- und Bundepreisen Bilder schmückten die Wände der Alamannenhalle. Mit ihnen solle auch eine Botschaft in die Welt hinausgehen, sagte Landrat Klaus Pavel.

Handwerk und aussterbende Berufe

Die Themenvielfalt war sehr groß. Mit Handwerkerfleiß hatten sich viele der jüngeren Schüler befasst. So hatte sich Emilia Schimmel aus der 2. Klasse der Lauchheimer Grundschule mit dem Bäckerhandwerk befasst. Weil das gefährdet ist, setze sie eine Brezel ins Bild. Dafür gab es einen Kreispreis.

„Leserlichkeit ist die Höflichkeit der Handschrift“, ein Zitat von Theodor Fontane, zierte das mit einem Landespreis bedachte Werke von Annabelle Fuchs aus der Klasse 9 am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen. Sie erinnerte damit an aussterbende Berufe in der Textverarbeitung.

Für die Preisträger gab es Bücher und Urkunden, die Pavel und der Lauchheimer Sparkassenleiter Martin Beerhalter überreichten. Geholfen haben ihnen Alt-Bürgermeister Manfred Fischer aus Neuler und der evangelische Pfarrer Bernhard Richter aus Aalen.

Das sind die Preisträger

Deutschorden-Schule Lauchheim, Kreispreis: Carla Funk, Timo Wanner, Franzi Beck, Angelina Allocca, Hannah Jule Sturm, Clara Beck, Vera Maier, Miriam Dier, Nele Holzmeier, Lilli Fleischmann, Jakob Obele, Emilia Schimmel, Ronja Liesch, Marlene Reimann, Anika Kaynak, Kiara Lindorfer, Laura Scheuermann, Emelie Schmid, Simon Beerhalter, Sebastian Scherer, Theo Diemer, Marcel Mühlich , Nicolas Mill, Robin Schaaf, Svenja Frankenreiter, Annika Schmid, Lena Kleindienst, Tim Kühl, Jessica Schwarz, Louisa Riehle, Leni Kieninger, Evelin Rudi, Franziska Weber, Dennis Kryschmaruk, Antonia Mielich, Samantha Eberhard, Sarah Erhard, Lisa-Marie Fröhlich, Jennifer Hübner, Amelie Blümle, Laura Huber, Jessica Möllen, Tobias Tran. Landespreis: Maria Frankenreiter, Eleni Kito, Daniel Olbort, Yannik Weitmann (alle bundespreisnominiert).

Grundschule Ellenberg, Kreispreis: Franka Kübler, Noah Lutz, Melina Weidner, Malte Ziegler, Polina Likhanova.

Grundschule Riesbürg Kreispreis: Lina Günther, Anne Makko, Felix Spörner, Benedikt Regele, Lea Schüler. Landespreis: Erina Kadriji, Lisa Zeller, Fabian Brenner und Giulia Emmenlauer-Gabler (beide bundespreisnominiert).

Grundschule Tannhausen, Kreispreis: Finnja Raaf, Emma Schwager, Caleb Mack, Max Raaf, Kate Freybler, Romy Fyrla, Pauline Abele. Landespreis: Franka Sachs, Marina Christ (bundespreisnominiert).

Hariolf-Gymnasium Ellwangen, Kreispreis: Rijad Ahmatovic, Morris Bilek, Jona Jerg, Lea Kuhn, Simone Oberländer, Johanna Plänker, Matteo Uder, Noah Rathgeb, Jana Fahrian, Mia-Marie Händle, Luisa Weinreich, Klara Kanditt, Lara Wiedenhöfer, Ann-Sophie Bengelmann, Mina Mayer, Elias Bermanseder, Valentin Kenntner, Luis Kurz, Timo Wagner, Magdalena Wolf. Landespreis: Max Lazarus Ladenburger, Finn Jungwirth, Andreas Keller.

Klosterfeldschule Ellwangen, Kreispreis: Mila Mayer, Nils Erhard, Dennis Wächter, Sofia Rebellato, Frederik Schürlein, Leif Alexander Reeb, Amila Ahmatović, Anna Wünsch. Landespreis: Kirill Rosbach.

Kocherburgschule Unterkochen, Kreispreis: Alessia Perez, Miriam Riedel, Nele Schieferdecker, Leonie Schneider.

Kopernikus-Gymnasium Aalen, Kreispreis: Elisa Pavia, Selina-Sophie Rücker, Jonathan Czop. Landespreis: Annabelle Fuchs, Anna Buse (beide bundespreisnominiert).

Ostalb-Gymnasium Bopfingen, Kreispreis: Tobias Müller, Sabine Beck, Nicole Sabov, Ektor Thanasko, Amelie Scherer, Kilian Schlatterer, Norina Köller, Daniel Miller, Ellen Olbrich, Anika Lemmermeyer, Sofia Bikovskis, Karoline Dörr. Landespreis: Anna Maria Hilkert, Eva-Marie Raab, Laila-Sue Lenz (alle bundespreisnominiert).

Peutinger-Gymnasium Ellwangen, Kreispreis: Tanja Gaugler, Jonas Schulze, Natalie Berreth.

Schillerschule Aalen, Kreispreis: Internationale Vorbereitungsklasse 2, Saadhana Chandrathas, Luca -Sinan Hils und Doryan Anjie Toku.

Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim, Kreispreis: Lea Jasmin Schmidle, Xenia Lemmermeyer, Leonie Schnele, Marie Geywitz.

Uhland-Realschule Aalen, Kreispreis: Giacomo Geißinger, Dana Dang.