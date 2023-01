1500 Euro für Küchenausstattung der Alemannenhalle

Jedem Topf seinen passenden Deckel, ist fast schon sprichwörtlich und diese Erkenntnis kommt aus der Küche. Metzgermeister Christoph Uhl weiß das aus gutem Grund, der ihn bewogen hat 1500 Euro für das „Equipment“ der Küche der Alamannenhalle zu spenden. Bei der Spendenübergabe in der Küche der Alamannenhalle kam das und moderne „Küchenphilosophie“ zur Sprache. Im „Jahrhundertbauwerk“, der im April letzten Jahres eingeweihten Mehrzweckhalle, ist alles blitzeblank. Doch im Edelstahlmobiliar gibt es noch jede Menge „leere Fächer.“ Braucht man in Zeiten von Catering - der professionellen Anlieferung von Speisen - überhaupt noch eine Küche im herkömmlichen Sinn oder genügt eine Theke zur Essensausgabe? Auch über solche Fragen hat der Gemeinderat bei Beschlüssen zur Halleneinrichtung diskutiert. Jetzt weiß man, dass die Entscheidung für Herde und Fritteusen gut war, denn mittlerweile wird dort gebraten und frittiert. Allerdings auch Vorgekochtes angeliefert. Hierbei habe sich „das Sparen“ bei der Anschaffung von „Schüsseln und Töpfen“ als sinnvoll erwiesen, sagte Bürgermeisterin Andrea Schnele. Denn es habe sich gezeigt welche Küchenbehältnisse - und Handgeräte gebraucht würden. Christoph Uhl, Inhaber der Metzgerei Uhl am Marktplatz, bestätigt das „sinnvolle Abwarten“ und hat mit seiner Spende einen Anfang zur Ergänzung zweckmäßigen Küchengeräts gemacht.