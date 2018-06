(ij) - Auf der Röttinger Höhe, zwischen Lauchheim und Bopfingen stießen am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt, an den Autos entstand jeweils Totalschaden.

Die 19-jährige Fahrerin eines VW Golfs wollte gegen 15.45 Uhr die Bundesstraße 29 in Richtung Röttingen überqueren. Sie näherte sich der Kreuzung aus Richtung des südlich der Bundesstraße gelegenen Waldstückes, an der Einmündung ist die Vorfahrt durch eine Stoppstelle geregelt. Die Golffahrerin übersah beim Einfahren in die Bundesstraße ein von links, aus Richtung Aalen/Lauchheim kommenden Nissan und stieß mit diesem zusammen. Beide Autos überschlugen sich nach dem Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen wurden so in ihren Autos eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr Lauchheim befreit werden mussten. Die verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 35 000 Euro.