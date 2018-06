313 Mitglieder zählt derzeit der TSV '78 Röttingen. Das hat Vorsitzender Hubertus Schönherr bei der Hauptversammlung bekannt gegeben. In seinem Bericht erwähnte er, dass die Beiträge des TSV zu den niedrigsten in ganz Baden-Württemberg zählen.

Die Saison 2014/15 werde auf dem Tonnenberg in Aufhausen stattfinden, damit entfalle der Sonntagsdienst für die Ausschussmitglieder. In dieser einjährigen Ruhephase werde das Vereinsheim auf Vordermann gebracht. Im Laufe des Jahres werde der TSV ein sogenanntes FC-Santos-Gründungsfest feiern. Dieses werde in Molgers Schuppen stattfinden. Dieses Fest war 1974 die Grundlage für die Gründung des TSV '78 Röttingen.

Kassiererin Nicole Ziegelbauer blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Schriftführerin Gabriele Betzler stellte eine Chronik des vergangenen Vereinsjahr vor. Anja Kieninger berichtete vom umfangreichen Angebot, das der Sportverein außer des Fußballs anbietet. Abteilungsleiter Thomas Werner trug den Jugendbericht, wie auch den Bericht der aktiven Fußballer vor. Derzeit verfüge der TSV über 20 Jugendspieler. Das alljährige Jugendturnier finde aufgrund zu wenig teilnehmender Mannschaften nicht mehr statt. Für sein außergewöhnliches Engagement für die Spielgemeinschaft wurde Jürgen Drabek geehrt.

Zur Wahl stand das Amt des zweiten Vorsitzenden, da sich Ulrich Schiele nach 24 Jahren nicht mehr zur Verfügung stellte. Als Nachfolger wurde einstimmig Frank Röhrer gewählt. Das Gremium wird um Johnny Schunn erweitert.

Geehrt wurden Dirk Ulmer für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Thomas Werner und Jürgen Drabek für zehn Jahre.