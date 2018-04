Mit einem Festabend im Bürgersaal hat der Turn- und Sportverein Röttingen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Eigener Sportplatz mit Vereinsheim, schuldenfrei und getragen von 388 Mitgliedern – dies sind Attribute des größten Röttinger Vereins, den sich niemand mehr wegdenken möchte.

Das war nicht immer so, denn unvorstellbar sei es für manche selbstbewusste Röttinger gewesen, als sich 1978 „reingeschmeckte Bürger“ erdreisteten einen Sportverein zu gründen, habe man doch damals noch sagen hören „so was braucht man net, die sollat was schaffa“, blickte Vorsitzender Hubertus Schönherr zurück. Seit 27 Jahren steht er an der Spitze des Vereins und hat einiges bewegt, darunter den Bau des Vereinsheims beim Sportplatz.

Die Aufbruchsstimmung von 1978 schilderte „Gründungsvorsitzender“ Klaus Schwarz, als im Nebenzimmer der Platzwirtschaft 15 mutige Männer den TSV gründeten, mit der Feststellung, „der 22. Januar 1978 war ein guter Tag für Röttingen.“ Er sprach auch im Namen seines Nachfolgers Eugen Neukamm, der bis 1991 an der Spitze war.

Bürgermeisterin Andrea Schnele sprach auch im Namen von Ortsvorsteher Alois Briel und betrachtete gesellschaftstragende sportliche Tugenden, darunter Integration von Neubürgern. Als Vertreter der Vereine der Gesamtgemeinde gratulierte Stadtverbandsvorsitzender Jürgen Walgenbach mit dem Befund des Sports als „sozialem Kitt der Gesellschaft.“ Glückwünsche der Röttinger Vereine überbrachte Markus Diemer. Ronny Lippmann vom BC Aufhausen und Alfred Mages vom TV Oberdorf betrachteten gemeinsame Erfolge des Jubelvereins mit ihren Vereinen in Spielergemeinschaften im Fußball.

Mit vielen fördernden Mitgliedern wurden beim Festabend Klaus Schwarz, Eugen Neukamm, Paul König, Hermann Roelofsen, Karl Jakob, Ludwig Dambacher, Franz Weber, Bernhard Weber, Franz Jandl, Hermann Weizmann, Alfons Neukamm, Helmut Feil, Ludwig Feil und Paul Graf als Gründungsmitglieder geehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Klaus Schwarz, Eugen Neukamm, Ludwig Dambacher Alois Minder und Aloysia Weber ernannt.

Der Männergesangverein Silberdistel Röttingen mit Kaspar Grimminger und die Röttinger Blasmusik mit Wolfgang Mangold sorgten für musikalische Umrahmung und Jürgen Drabek für die Moderation des Abends, an dem auch der Stuttgarter Fußballjongleur Kamill Hauser mit zwei Auftritten begeisterte.