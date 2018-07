Sie haben gefeiert und das nicht zu wenig: Der TSV 78 Röttingen hat es bei seinem 40-jährigen Jubiläum so richtig krachen lassen. Das attraktive Jubiläumsprogramm hat die Besucher auf dem Vereinssportplatz begeistert.

Leicht hatten es die Organisatoren der Feier nicht. Das Wetter machte einen dicken Strich durch die Rechnung. Was am ersten Tag noch nach einem sommerlichen Start ins Festwochenende aussah, verwandelte sich an den folgenden zwei Tagen in eine regelrechte Wasserschlacht. Die Vereinsmitglieder und die vielen Gäste ließen sich die gute Laune durch das Wetter nicht vermiesen.

„Eigentlich war das ja schon von vorne herein klar. Immer wenn der TSV ein Fest veranstaltet, kann man damit rechnen, dass es regnet“, sagte der Vorsitzende des TSV 78 Röttingen, Hubertus Schönherr, mit einem Augenzwinkern. Auf den Wettergott ist eben Verlass – aber auch auf das Improvisationstalent der Vereinsorganisatoren.

Am einzigen Sommertag, dem Freitag, fand der spannende Elfmeter-Cup vor zahlreichen Zuschauern statt. Gewonnen hat ihn die Hashtag Rasselbande aus Röttingen. Selbstverständlich musste dieses heiße Duell gegen starke Konkurrenz danach richtig gefeiert werden. Am darauffolgenden Samstag regnete es beim Fußball-Blitzturnier mit vielen Teams aus der Umgebung stellenweise wie aus Eimern. Der TSV Westhausen gewann das Jubiläumsturnier verdient gegen stark aufspielende Gegner. Später am Abend feierten die Gäste eine zünftige Party mit der Stimmungsband „Golden Island“.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Kinderfestes und der Dorfolympiade. „Beides waren tolle Events mit einem großen Spaß- und Unterhaltungsfaktor“, bestätigte Schönherr. Sogar das Wetter zeigte Einsicht und hielt sich zumindest während der Veranstaltungen mit dem Regen zurück. Und das war gut so, denn sonst wäre der ganze Spaß mit Skifahren, Maßkrugschieben oder Bälle-Lambada regelrecht ins Wasser gefallen.

So aber hatten die vielen Zuschauer einen Riesenspaß an den Verrenkungen und Patzern der Mitspieler. Zum Schluss gab es eine Zugabe vom TSV-Vorsitzenden Hubertus Schönherr, Abteilungsleiter Jens Krauss und Röttingens Ortsvorsteher Alois Briel, die sich am anstrengenden, aber lustigen Bälle-Lambada probierten. Sieger der zehn teilnehmenden Teams waren die Mädels der Röttinger Blasmusik die natürlich mächtig stolz auf ihren klaren Sieg gegen starke Männerkonkurrenz waren.