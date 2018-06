Wo sonst die Pferde springen, hüpfen jetzt die Kaninchen

Der Kleintierzuchtverein Lauchheim veranstaltet aus Anlass seines 50-jährigen Vereinsbestehens am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Januar, in der Reithalle des Pferdesportvereins Schloss Kapfenburg in Lauchheim-Hülen die erste gemeinsame Kreisschau für Geflügel und Kaninchen im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim. Die Züchter des Kreisverbands Aalen/Ostalb des Landesverbands der Rassekaninchenzüchter Württemberg/Hohenzollern aus dem gesamten Ostalbkreis präsentieren den Preisrichtern zirka 660 Kaninchen aller Rassen. Hinzu kommen insgesamt 930 Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Truthühner von den Pächtern des Kreisverbands Ostalb-Aalen-Heidenheim.

Als besondere Attraktion findet am Donnerstag, 5. Januar, von 11 bis 17 Uhr ein sogenanntes Kaninhopp-Turnier statt. 21 Teilnehmer mit 62 Kaninhoppern wetteifern in den drei Disziplinen Ausscheidungsspringen, leichte Klasse und mittelschwere Klasse um den Sieg. Die Teilnehmer kommen aus ganz Süddeutschland, das heißt Württemberg, Baden und Bayern, dabei ist auch ein Teilnehmer, der bei der Europameisterschaft in der Schweiz im vergangenen Jahr einen vierten Platz errungen hatten.

Die Kreisschau ist geöffnet am Donnerstag, 5. Januar, von 9 bis 18 Uhr und am Freitag, 6. Januar, von 9 bis 15 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag um 14 Uhr. Die Siegerehrung der Kreismeister findet am Freitag ebenfalls um 14 Uhr statt.