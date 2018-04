Trio begibt sich auf musikalische Reise in den Süden

Am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr lädt das Liedduo Anna und Andreas Beinhauer mit Schauspieler Horst Günter Marx zur musikalischen und literarischen Italienreise in den Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg.

Italien! Seit Reisen möglich ist, übt das Land eine ungebrochene Faszination aus. Egal, ob Johann Wolfgang Goethes „Italienische Reise“, Hugo Wolfs „Italienische Serenaden“ oder Casanovas Aufzeichnungen seiner amourösen Abenteuer, Italien war und ist Quelle künstlerischer Inspiration. Am Donnerstag, 17. Mai, begeben sich das Liedduo Anna und Andreas Beinhauer und der Schauspieler Horst Günter Marx auf eine Italienreise der anderen Art.

Der gebürtige Aalener Andreas Beinhauer schloss sein Studium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe 2014 mit Auszeichnung ab. Wichtige Impulse für sein künstlerisches Schaffen erhielt der Sänger im regelmäßigen Unterricht von Udo Reinemann sowie in Meisterkursen und Privatstunden unter anderem von Thomas Hampson. Seit Herbst 2015 ist er Ensemblemitglied am Theater Chemnitz. Zudem gastiert der Bariton am Staatstheater Karlsruhe („Die lustigen Nibelungen“). 2016 wurde Andreas Beinhauer mit dem Trude Eipperle Rieger-Preis für junge Gesangstalente ausgezeichnet.

Anna Beinhauer wurde im polnischen Kalisz geboren und studierte Klavier, Kammermusik und Musikpädagogik an der Musikhochschule Warschau. Ihr Interesse für Kammermusik führte die Pianistin 2009 an die staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe, wo sie ihr Masterstudium in Liedgestaltung absolvierte. Meisterkurse rundeten ihre Ausbildung ab. Sie gewann zahlreiche Auszeichnungen als Kammermusikpartnerin und gibt regelmäßig Kammermusikkonzerte und Liederabende im In- und Ausland.

Horst Günter Marx nahm 1978 ein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin auf. Erste Theatererfahrungen machte er am Theater Magdeburg, schloss sich jedoch schnell der jungen, avantgardistischen Anklamer Theatergruppe von Frank Castorf an. 1984 wurde er zu 18 Monaten Stasi-Gefängnis verurteilt. Nachdem Marx 1985 in den Westen ausgereist war, gelang im der endgültige Durchbruch als Filmschauspieler mit „Die Venusfalle“. Für seine Darstellung des Arztes Max erhielt er 1989 den Max-Ophüls-Preis als „Bester Nachwuchsdarsteller“. Momentan steht Marx unter anderem regelmäßig als Wolfgang Berger in der ARD-Serie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ vor der Kamera.