Sängerin Patrizia Sensale setzt die Glanzpunkte

Seit 2002 kommen die 20 Winnender Musikerinnen und Musiker der Metrum Big Band einmal im Jahr zum Probenwochenende auf die Ostalb in ndie Internationale Musikschulakademie auf Schloss Kapfenburg. Zum Abschluss dieser Arbeitsphase hat die Band – wie seit zwölf Jahren Tradition – im gut gefüllten Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal ein Werkstattkonzert gegeben.

Getragen von der fein swingenden Rhythmusgruppe mit Armin Fischer am Schlagzeug, Helmut Siegle am Kontrabass, HP Züfle an der Gitarre und Horst Kleinmann am Piano entfalteten die 13 Bläser einen satten Big-Band-Sound.

Die präzise vorgetragenen Jazzklassiker wie „Stolen Moments“ von Oliver Nelson, „Love for Sale“ von Cole Porter oder „Lullaby of the Leaves“ boten eine erstklassige Grundlage für die Solisten der Band. Besonders erwähnt seien hier Magnus Schlam am Tenorsaxofon, Tilman Schaal an der Posaune und Viktor Weisgerber an der Trompete.

Auch der Bandleader Martin Keller leistete auf dem Sopransaxofon einen funkelnden Beitrag. Das Glanzlicht des Vormittags war aber Sängerin Patrizia Sensale. Sie interpretierte Songs wie etwa „Something’s Gotta Give“, „Get Out Of Town“ von Cole Porter oder den „Blues Goin‘ To Chicago“ ausdrucksstark und geschackssicher und erntete begeisterten Applaus des sehr aufmerksamen Publikums.

Die humorigen Ansagen des Bandleaders taten ein Übriges allen einen vergnüglichen Sonntagvormittag zu bereiten.