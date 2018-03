In den Osterferien bietet die Reitschule Equiscola des Pferdesportvereins Schloss Kapfenburg den Ferienkurs „Reiten auf Ponys“ mit Kinderbetreuung an. Er findet vom 26. bis 29. März jeweils von 8 bis 13 Uhr statt und kostet 95 Euro. Es gibt geführtes oder freies Reiten im Gelände und in der Halle, je nach Ausbildungsstand der Kinder. Reitunterricht und Theorie sowie das Erlernen des Umgangs mit den Pferden, das Führen und Putzen sind Inhalt dieses Kurses. Frühstück, Mittagessen und Getränke sind inbegriffen. Mitzubringen sind feste Schuhe, Hausschuhe, Fahrrad- oder Reithelm, zweckmäßige und warme Kleidung.

Anmeldung bei Sabine Auracher, Telefon 0151 / 46403628, oder sabine.auracher@gmx.de