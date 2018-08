Das französische Ensemble Le Caravansérail konzertiert am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg. Der Vorverkauf hat begonnen.

Frankreich zur Zeit des Barock. Der Sonnenkönig hält Hof, Versailles ist Zentrum der Macht. Und der schönen Künste. Gefördert vom Adel, entstehen zahlreiche Kompositionen.

Viele der Werke bestechen bis heute mit ihrer Schönheit und gelten als Meisterwerke der Epoche. So etwa die Suiten François Couperins oder Jean-Philippe Rameaus. Das französische Ensemble Le Caravansérail präsentiert am 20. September auf Schloss Kapfenburg eine Auswahl. 2014 vom Cembalisten Betrand Cuiller gegründet, gehört es zu den vielversprechendsten Neuentdeckungen der Barockszene.

Eine Zeitreise gibt es an diesem Abend nicht nur ins Frankreich des 17. Jahrhunderts. Historisch Interessierte können vor dem Konzert des Ensembles an einer Schlossführung mit Akademiedirektor Erich W. Hacker teilnehmen und in die spannende Geschichte der ehemaligen Deutschordensfeste Schloss Kapfenburg eintauchen. Das Geschenkpaket beinhaltet neben einer Eintrittskarte und der Schlossführung auch ein Glas Sekt.